Материалы оценки воздействия на окружающую среду по проекту строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» получили одобрение общественности

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун, обсудили итоги прошедших 20 марта в Коле общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, в рамках проекта создания угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива в технологическом процессе перегрузки угля предусмотрено использование новейшего перегрузочного оборудования: вагоноопрокидывателей, конвейерных тоннелей, стакер-реклаймеров, судопогрузочных машин, которые в комплексе с очистными сооружениями и системами пылеподавления обеспечат минимальные выбросы пыли каменного угля в атмосферу и загрязнения окружающей среды. Планируется, что на первом этапе – в 2020 году – грузооборот терминала составит до девяти миллионов тонн угля, в 2021 году перевалку планируется увеличить вдвое.

Дмитрий Соснин сообщил, что по результатам общественных слушаний представленная оценка воздействия на окружающую среду проектной документации «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» и прилагаемые к ней материалы были одобрены жителями поселений района. Протокол общественных слушаний будет размещён на официальном сайте органов исполнительной власти Кольского района.