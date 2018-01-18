Матрос войсковой части, избивший, изнасиловавший и ограбивший северянку, получил 6,5 лет лишения свободы
Доказательства, собранные 305 военным следственным отделом Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора матросу войсковой части 34667 Евгению Медведеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище с применением насилия), ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия), п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
Следствием и судом установлено, что 30 марта 2017 года в селе Алакуртти Медведев вместе с друзьями находился в гостях на квартире у ранее незнакомой ему женщины, где употреблял спиртные напитки.
Вечером тех же суток когда все покинули гостеприимную хозяйку, Медведев, зная, что она осталась одна, вернулся в квартиру, избил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера.
Покидая квартиру, военнослужащий похитил мобильный телефон и деньги в сумме 200 рублей, а также разбил мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.
Мурманским гарнизонным военным судом Медведеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.