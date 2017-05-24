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Мурманская область. Арктика24.05.17 09:13

«MAXIMAL NUTRITION CUP» - будет очень непросто, конкуренция высокая, но, поверьте, оно того стоит!

27 мая под эгидой ОФСОО «Федерация функционального многоборья» в клубе «Crossfit Мурманск» пройдёт «MAXIMAL NUTRITION CUP» -  региональные отборочные соревнования по функциональному многоборью среди любителей на Кубок России, который состоится в середине июля в Москве в рамках «Гераклиады 2017».

Функциональное многоборье - спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири и т.д.) и циклической работы (бег, гребля). Цель - улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.

Подобные отборочные соревнования в настоящее время проходят во всех регионах нашей страны. Как заявляют организаторы, «будет очень непросто, конкуренция высокая, но, поверьте, оно того стоит!»  И сейчас заполярные атлеты усиленно готовятся к предстоящим отборочным соревнованиям.  Тех же, кто окажется круче всех на Крайнем Севере, ждёт главное спортивное событие будущего лета - масштабный фестиваль спорта под названием «Гераклиада».

- В 2016 году с большим успехом отгремели отборочные соревнования, на которых приняли участие около 50 спортсменов из Апатитов, Кировска, Мончегорска и Мурманска, - рассказывает руководитель клуба «Crossfit Апатиты» Удальцов Илья, региональный представитель федерации - Отгремели в прямом смысле слова: громкая музыка, грохот штанг, крики атлетов и болельщиков. Эмоции зашкаливали, а напряжение росло с каждым комплексом.  Мероприятие не оставило равнодушными ни одного участника этого события, учитывая, что в нашем регионе оно проходило впервые.

В итоге Мурманскую область в ноябре прошлого года в Москве представили 6 заполярных атлетов (3 девушки и 3 парня), которые продемонстрировали свою силу и выносливость, а также технику работы со штангой и гирей, навыки гребли и многое другое. Примечательно, что одним из сильнейших атлетов нашей страны, взявший «серебро», стал мурманский спортсмен.

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