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Мурманская область. Арктика05.11.18 12:01

Маячники Северного флота установили памятник первым смотрителям маяка на острове Жижгинский

Маячники Северного флота, несущие вахту на острове Жижгинский в Белом море, установили памятник первым смотрителям маяка. В качестве мемориальной стелы была выбрана сохранившаяся надгробная плита одного из первых смотрителей маяка, Александра Исаковского.

По известным историческим материалам, Александр Исаковский был похоронен на острове Жижгинский. Мероприятия по поиску места его захоронения проводились в течение длительного времени гражданскими специалистами маяка Жижгинский и радионавигационной станции района гидрографической службы Беломорской военно-морской базы Северного флота под командованием капитана 2 ранга Дмитрия Пиева. Следы могилы оказались утеряны, а сохранившуюся могильную плиту удалось обнаружить вдали от предполагаемого места захоронения.

После коллективного обсуждения маячники приняли решение установить найденную плиту уже как памятник первым смотрителям маяка.

Памятник был поставлен при непосредственном активном участии начальника маяка Жижгинский Шайтанова С.Н., а также служащих района гидрографической службы Гусева С.В., Шубина Д.Л., Панова Д.В., Игнашева А.С., Черкасова В.П., Плюсниной Н.В.

Как сообщает пресс-служба СФ, Александр Иванович Исаковский родился в 1811 г. В 1831 году начал службу в русской армии фельдшером гренадерского Его Величества Короля Прусского полка, (с 26.05.1840 г. - гренадерский короля Фридриха-Вильгельма III полк, с августа 1914 года - Лейб-гвардии Петроградский полк). В 1856 году, по окончанию 25-летнего срока службы, получил чин коллежского регистратора (в то время чин давал право на личное дворянство). В 1961 году начал работу смотрителем маяка Моржовский. В 1962 году он стал смотрителем маяка Сосновецкий (в тот период Сосновский), а с 1863 года занял должность смотрителя маяка Жижгинский. Умер 7 июля 1884 года.

Александр Иванович отдал маячной службе в общей сложности 23 года. За время его службы на маяке при неудовлетворительном снабжении силами маячников неоднократно проводился текущий ремонт, а в 1883 году было установлено новое фонарное сооружение.

Жижгинский маяк был построен в 1841 году и открыл действие в навигацию 1842 года.  При маяке были построены деревянные жилой дом для смотрителя, казарма для прислуги,  баня, ледник и кладовые. Все здания, как и маяк, были окрашены в светло-жёлтый цвет. Прислуга состояла из матросов ластового экипажа - нестроевых матросов вспомогательных и транспортных судов военного флота. Первым смотрителем маяка был поручик корпуса флотских штурманов Дементьев.

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