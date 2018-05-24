Майор-оборотень взят под стражу в зале суда

Прокурором Ловозерского района в Ловозерском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 23 в совершении тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что в 2017 году Николай Лысюк, занимая должность заместителя начальника ФКУ Исправительная колония № 23 Управления ФСИН России по Мурманской области предложил одному из осужденных, отбывающих наказание, за 350 тысяч рублей перевести его из строгих условий отбывания наказания в обычные. Осужденный с предложением Лысюка согласился и организовал передачу ему денежных средств в сумме 350 тысяч рублей, которые он получил и израсходовал в своих личных целях. Выполнять своё обещание и переводить осужденного из строгих условий отбывания наказания в обычные подсудимый не собирался и не мог этого сделать в силу занимаемой должности, поскольку такие решения принимались в колонии специально созданной комиссией.

На предварительном следствии подсудимый признал свою вину, возместил осужденному причиненный ему ущерб и раскаялся в содеянном.

В судебном заседании сторона защиты просила суд назначить подсудимому наказание не связанное с лишением свободы, мотивируя это тем, что он положительно характеризуется в быту и по месту службы, а также указывала на наличие обстоятельств, смягчающих наказание.

Вместе с тем государственный обвинитель в прениях сторон предложил суду назначить наказание в виде реального лишения свободы, поскольку он совершил тяжкое коррупционное преступление, занимая руководящую должность в органе государственной власти.

Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области.

Суд, при постановлении приговора согласился с доводами государственного обвинителя о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества и о повышенной общественной опасности совершенного им преступления, в связи с чем назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, по предложению государственного обвинителя суд лишил подсудимого специального звания майор внутренней службы и назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности представителя власти на срок 2 года.

При провозглашении приговора бывший заместитель начальника исправительной колонии № 23 взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.