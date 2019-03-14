«Мазутная удавка» всё сильнее затягивается на бюджете Мурманской области

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты заслушали и обсудили отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты области в 2018 году.

Во время обсуждения отмечалось, что проведено 46 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, по результатам которых сумма средств, восстановленных в областной бюджет, составила 11 млн 460,8 тысячи рублей.

Борис Пищулин отметил, что план мероприятий, в том числе по поручению депутатов областной Думы, выполнен полностью. Можно констатировать значительное снижение объёма финансовых нарушений по сравнению с 2017 годом и в то же время рост объёма неэффективного использования бюджетных средств, которое, по мнению представителей КСП, связано с увеличением количества охваченных проверками объектов.

В планах Контрольно-счётной палаты Мурманской области - организация и введение мониторинга исполнения национальных проектов, продолжение практики взаимодействия с контрольно-счётными органами муниципальных образований.

Комитет рекомендовал областной Думе принять отчёт к сведению.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе принять обращение к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения Мурманской области и обеспечении энергетической безопасности региона. В нём, в частности, отмечается, что собственные возможности бюджета Мурманской области с учётом сложившегося предельно допустимого уровня государственного долга не позволяют предусмотреть в полном объёме средства, необходимые для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. В связи с ростом стоимости топочного мазута в этом году «ресурсникам» потребуется направить порядка 10 миллиардов рублей, подчеркнул Борис Пищулин.