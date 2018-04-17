МЧС России проводит крупномасштабное учение

В соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации c 17 по 19 апреля 2018 года МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение (КШУ). В течение трех дней предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех 85 субъектах РФ, в том числе и Мурманской области.



Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ. В третий день – непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.



Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации во время весеннего половодья и пожароопасного периода. Это сделано с целью проверки готовности максимального количество сил и средств, находящихся на территориях.