Медиачас «Хобби-клуб. О необычных увлечениях обычных людей» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

31 июля в Отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошел медиачас «Хобби-клуб. О необычных увлечениях обычных людей» для ребят из летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии № 8 г.Мурманска.

В ходе встречи ребята узнали о самых невероятных увлечениях самых обычных людей из разных уголков мира, среди которых скульптуры роботов из поломанных гаджетов и игрушек, скотч-арт, конфетная живопись, фигурная резьба по резиновым покрышкам, ручной боди-арт, удивительные скульптуры из бумаги, карвинг-резьба по тыкве, скульптуры на острие карандаша.

Увлечения не только делают жизнь человека ярче и интереснее, но иногда становятся и профессиональным призванием. Участники мероприятия познакомились с творчеством уникального художника-микроминималиста Владимира Анискина. Увлекшись искусством микроминиатюры в студенческие годы, сегодня он не только ученый-физик Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, но и признанный во всем мире мастер микроминиатюры.

В интерактивном музее микроминиатюры «Русский Левша» в г.Санкт-Петербурге представлены работы Владимира Анискина. Среди экспонатов музея такие классические работы жанра, как подкованная блоха (подковы блохи в 6 миллионов раз меньше подковы лошади), караван верблюдов в игольном ушке (высота верблюдов 0,07-0,08 мм), текст в 2 печатные страницы на срезе рисового зернышка, роза внутри волоса.

После рассказа об удивительном мастере многие захотели посетить этот необычный музей и прочитать книгу Николая Лескова «Левша».

В ходе мероприятия ребята также поучаствовали в мастер-классе по созданию 3D-картин и смогли попробовать свои силы в рисовании картин из песка на специальном световом планшете.