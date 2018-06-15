Медицина: скребем по сусекам

На заседании правительства Мурманской области 30 мая министр здравоохранения Валерий Перетрухин отчитался о результатах деятельности министерства за 2017 год. Северная медицина, судя по докладу, испытывает далеко не лучшие времена. А когда они были хорошими, вспомнят уже немногие.

Северян всё меньше

По состоянию на 1 января 2018 года в регионе проживали 752 тысячи 600 человек, что на 4 тысячи 300 северян меньше, чем годом ранее, в том числе в столице Заполярья - 295 тысяч 100 человек.

В схему административно-территориального устройства области включены 136 населённых пунктов, в 40% из них численность населения достигает 100 человек, подчеркнул министр, ненавязчиво намекая, вероятно, на неблагодарную тему оптимизации медицины.

Тенденция сокращения населения на сегодня сохраняется, при этом выезжают из региона трудоспособные люди, а пенсионеры с завидной настойчивостью демонстрируют привязанность к суровому краю. Общая отрицательная динамика рождаемости в отчётном году сохранилась за счёт снижения рождаемости у женщин репродуктивного возраста. А также «некоторых изменений в репродуктивном поведении населения, выраженных в откладывании рождения детей в связи с ухудшением экономической ситуации».

За год родились 7 тысяч 820 маленьких северян, это на 746 меньше, чем в 2016-ом. Коэффициент рождаемости составил 10,3% на 1 тысячу человек населения против 11,2% годом ранее. Это оказало существенное влияние на показатели естественной убыли и младенческой смертности. Однако, по итогам года отмечается снижение на 4% общего показателя смертности населения – с 11,5% на 1 тысячу человек до 11%. «Самые низкие показатели за всю историю здравоохранения Мурманской области», - уточнил Валерий Перетрухин, умолчав о мнении, что хорошие показатели получились, в том числе, и за счёт северян, выехавших из Заполярья на свою малую родину или в другие, более тёплые или экономически благополучные края.

Болеем и уходим…

Число умерших сократилось на 388 человек, в Мурманской области – самый низкий показатель смертности по СЗФО. Опять же: в том числе и за счёт пенсионеров, выехавших завершать жизненный путь в другую местность. Снизились на 11% показатели смертности северян трудоспособного возраста, но они в нашем регионе выше, чем по России и Северо-Западу.

Увеличивается численность людей старшей возрастной категории – с 18 до 22%.

Ухудшается динамика смертности в Кандалакшском, Ловозерском и Ковдорском муниципальных районах, в других эти показатели уменьшились. Среди городских округов небольшая отрицательная статистика в 1% отмечается в Оленегорске, в остальных – снижение показателей.

Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась в регионе на 4,5%, впервые за последние несколько лет показатель смертности от онкозаболеваний сократился на 7%, по сравнению с 2016 годом, и достиг среднего показателя по России. Показатель смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней составил 12% на 100 тысяч человек населения, что на 17% меньше, чем год назад. Как и в 2016 году основная причина – ВИЧ-инфекция, 60% умерших, на втором месте – смерть от туберкулёза, 30%. Относительный показатель смертности от туберкулёза - 3,7% на 100 тысяч населения, что ниже, чем в 2016 году, на 14%.

Относительный показатель смертности от болезней органов дыхания составил 20,7% на 100 тысяч населения, что на 9% меньше цифр 2016 года. От болезней пищеварительной системы – на 4% выше прошлогодних показателей.

Значимая картина умерших не изменилась: преобладают болезни печени и поджелудочной железы, в том числе – алкогольного генеза, язвенная болезнь желудка, сосудистая - кишечника.

Относительный показатель смертности в ДТП на 8% выше, чем годом ранее, это ниже целевого показателя «дорожной карты».

В 2017 году наблюдалась отрицательная динамика по показателям младенческой смертности - 5,4% в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся. Это связано с сокращением рождаемости и ростом числа погибших детей от несчастных случаев.

Квалификация - прежде всего

С целью повышения профессионального уровня медработников организовано и проведено 18 циклов мероприятий по повышению квалификации, где обучено 348 специалистов, 30 научно-практических конференций, 29 практических семинаров, международный медицинский конгресс «Северное Сияние».

Существенную роль в выявлении заболеваний на ранней стадии играет диспансеризация населения, в прошлом году были обследованы 71 тысяча 689 северян, впервые выявлено более 7 тысяч заболеваний. Охват диспансеризацией составил 85% от числа тех, кто подлежит обследованию.

От сезонного заболевания гриппом привиты 283 тысячи 873 человека, 41% от обслуживаемого населения области. За последние 8 лет число желающих привиться возросло в 3 раза - от 17 до 41%. На текущий год запланирован уже 45-процентный охват населения иммунизацией против гриппа.

Количество пустующих койко-мест в стационарах сводится к минимуму: с 667 в 2016 году до 330 - в 2017-м. Продолжается тенденция уменьшения длительности лечения при оказании специализированной медицинской помощи, сейчас средний показатель составляет 10,5 дня.

Деньги решают все

Ежегодно увеличивается сумма бюджетных средств, выделяемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Однако, в листе ожидания на январь 2018 год записаны 2 тысячи 892 человека, наиболее востребованы направления: травматология и ортопедия – 774 пациента, сердечно-сосудистая хирургия – 690, офтальмология – 774 человека. Очереди также наблюдаются в клиники федерального подчинения: Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Институт микрохирургии глаза академика Фёдорова, Научно-исследовательский детский ортопедический институт. Сроки ожидания могут составлять до 2-х лет.

11 тысяч 235 северян обеспечиваются бесплатными лекарствами за счёт средств федерального бюджета и более 55 тысяч – регионального. На эти цели из областной казны в 2018 году выделено 647 млн рублей. На первом месте – расходы по лечению сахарного диабета, на втором – прочие заболевания, основная группа. Это эпилепсия, психические заболевания, гемодиализ. На третьем месте – бронхиальная астма, на 4-м – онкология.

Сколько медиков

По данным статистики, в 2017 году в Мурманской области работали 3 тысячи 670 врачей всех ведомств и 9 тысяч 628 медработников со средним медицинским образованием. Обеспеченность пациентов врачами составляет 48 на 10 тысяч населения, медсёстрами – 127. Укомплектованность медучреждений, подведомственных Минздраву области: врачами – 59%, средним медперсоналом – 71%.

Для уменьшения кадрового дефицита в отрасли продолжается работа по подготовке квалифицированных медработников. В её рамках ежегодно заключаются договоры о целевом приёме (по программам высшего образования, интернатуры, ординатуры) за счёт средств федерального бюджета с пятью медицинскими вузами Северо-Западного федерального округа и Петрозаводским государственным университетом. В 2017 году в число студентов зачислены 69 выпускников региона. На дефицитные рабочие места в 2017 году трудоустроены один фельдшер ФАПа и 44 врача-специалиста.

В рамках проекта «Земский доктор» в 2017 году в медицинские организации региона трудоустроились 10 врачей, на этот год запланированы выплаты 29 врачам и 3 фельдшерам.

«Новые условия предоставления единовременных квалификационных выплат в размере 1 млн рублей, к сожалению, не оказывают существенного влияния на пополнение медицинскими кадрами, - констатировал министр. – Продолжается выезд медиков в регионы с более высокой плотностью населения и благоприятными климатическими условиями».

Поэтому с июля нынешнего года в регионе заработает программа «Арктический доктор», предложенная губернатором Мариной Ковтун, о которой «РПГ» уже сообщала и будет продолжать информировать читателя о её развитии.

О зарплате и доступности медпомощи

По данным мониторинга «майских указов», целевые показатели по зарплате врачей и среднего медперсонала в областных учреждениях здравоохранения выполнены, по младшему персоналу – не дотянули 2%.

Учреждения испытывают возрастающую нагрузку как по недостатку средств из территориального Фонда обязательного медстрахования, так и из областного бюджета. До 80-90% средств из ФОМС идёт на зарплату, 10% - на налоги и коммунальные платежи, обеспечение медикаментами и т.д.

Информационные технологии предназначены для повышения доступности оказания населению медпомощи. Жители Мурманской области активно используют портал здравоохранения для записи на приём к врачам. Регулярно обновляются порталы приёмов более 900 врачей.

И резонансом к этим словам министра стало недавнее размещение в соцсетях поста мурманчанина, жалующегося, что его записали на приём к неврологу в августе. Тема вызвала большую дискуссию, сводящуюся к тому, что людей вынуждают пользоваться услугами платной медицины.

Про ремонты и новострои

На эти цели из областного бюджета в 2017 году было потрачено 264 млн рублей: выполнены работы на 30 объектах 22-х учреждений здравоохранения. Открыт новый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) в Варзуге, завершён ремонт радиологического отделения в областном онкодиспансере, введены в эксплуатацию - стационар противотуберкулёзного диспансера, новая лечебная амбулатория в Кировском районе, посёлке 25-й км.

В этом году должны быть завершены: строительство ФАП в Чапоме, Чаваньге и Минькино, капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске, ремонтные работы в Мурманской детской клинической больнице. А также – в Апатитско-Кировской ЦГБ, Кольской ЦРБ, мончегорской поликлинике и женской консультации, оленегорской детской поликлинике, стоматологии в Заполярном. Планируется начать ремонтные работы в медсанчасти «Севрыба», Мончегорской и Кандалакшской ЦРБ. Также в этом году в планах Минздрава – организовать центр паллиативной медицинской помощи на базе Кольской ЦРБ и осуществить работы по ремонту поликлиники областного онкологического диспансера.

Вопросы и ответы

- Что делается для снижения расходов областного бюджета на здравоохранение, для привлечения туда частных инвестиций? – поинтересовался вице-губернатор Алексей Тюкавин.

- По энергосберегающим технологиям, чтобы снизить расходы на ЖКХ, активно работаем с Министерством энергетики. В прошлом году провели аудит у ряда организаций. Первый этап работы по энергосбережению - в больнице «Севрыба». На базе Апатитско-Кировской ЦРБ в прошлом году отделение гемодиализа на 12 коек открыто в рамках государственно-частного партнёрства (ЧГП). Прорабатывается вопрос оказания амбулаторной помощи в Кандалакше на основе ЧГП.

- Просроченная кредиторская задолженность организаций, финансируемых за счёт средств ФОМС, составляет на 1 января 411 млн рублей, - привёл цифры вице-губернатор Роман Дурягин – В прошлом году для её частичного погашения использовали средства за счёт перераспределения внутренних резервов бюджета. В этом году задолженность - 120 млн. Есть у Минздрава перспективный план по её погашению не за счёт средств регионального бюджета?

- У каждого медучреждения разработан план антикризисных мероприятий, предусматривающий и отказ от собственных помещений, которые используются для основной деятельности. Обращаемся в Минздрав РФ и федеральный ФОМС по вопросу увеличения финансирования. По СЗФО ситуация везде такая.

- Цены на офтальмологию не поддаются никакой критике, по сравнению с нашими соседями, - подняла проблему депутат Надежда Максимова. – И очереди в наши офтальмологические центры, достигающие трёх лет, приводят северян старшего возраста, у кого нет денег на платные услуги, к слепоте. Стоимость операций по замене хрусталика на искусственный достигла 40 тысяч рублей. Северяне ездят в другие регионы, чтобы удешевить операцию по удалению катаракты.

- Все зависит от финансирования. Да и технические возможности отделения офтальмологии не позволили бы их освоить в полном объёме, даже если бы они были получены. Прорабатывается возможность увеличения возможности работы этих отделений привлечением других специалистов.

Доклад министерства здравоохранения был принят к сведению.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».