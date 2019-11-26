Медицинские учреждения Мурманской области «завалили» новой техникой

В медицинские учреждения Мурманской области в рамках государственных и региональных программ в этом году закуплена техника в общей сумме на 1 млрд 670 млн рублей. Такие данные вчера озвучил в ходе оперативного совещания министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Руководитель ведомства детально доложил о ходе реализации мероприятий по закупке медицинского оборудования в рамках плана первоочередных действий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и дополнительных федеральных средств, в том числе национального проекта «Здравоохранение».

Так, на выделенные Мурманской области дополнительно 300 млн рублей для 13 учреждений здравоохранения приобретены 22 современных эндоскопических комплекса, три системы стресс-эхо, два комплекта оборудования для патанатомии.

Из резервного фонда правительства РФ в этом году выделил Мурманской области 620 млн рублей. В 12 учреждений здравоохранения на эти средства приобретены 14 цифровых маммографов. В Мончегорской центральной районной больнице оборудование уже смонтировано, ведётся его приёмка. Остальные 13 будут доставлены в медицинские организации региона до конца этой недели.

Кроме того, на федеральные средства 74 единицы оборудования закуплены для Мурманского областного онкологического диспансера. На данный момент в онкоцентре ведётся подготовка помещений для монтажа компьютерного томографа.

Три учреждения здравоохранения региона получат 70 единиц нового оборудования в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на общую сумму более 50 млн рублей.

По проекту «Развитие детского здравоохранения Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» оборудование получат городские детские поликлиники и отделения больниц. Более 50 единиц техники уже работает в учреждениях здравоохранения – два цифровых рентгена, девять переносных аппаратов ультразвуковой диагностики девять электрокардиографов, 25 единиц офтальмологического оборудования и другое оборудование.

В рамках плана первоочередных мероприятий, по поручению губернатора на приобретение оборудования было выделено 79 млн рублей. На эти средства закуплены маммографы, стоматологические установки, реанимационное и лапараскопическое оборудование.

Специально для приобретения медицинского оборудования средства в размере 4,7 млн рублей были выделены из резервного фонда Мурманской области для Кандалакшской центральной районной больницы. Из 28 единиц 27 поставлены с опережением графика в учреждения Умбы, Кандалакши, Зеленоборского.

Особое внимание в ходе оперативного совещания уделено закупке автомобилей скорой медицинской помощи различных классов.