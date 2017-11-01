Медицинский работник признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Кандалакшского районного суда Мурманской области от 19 сентября 2017 года в отношении жительницы Кандалакши.

Приговором осужденная, являющаяся медицинским работником, признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Действия подсудимой судом первой инстанции квалифицированы по ч.2 ст.118 УК РФ и ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Осужденная вину в совершении преступления не признала, приговор обжаловала.

По мнению подсудимой, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в судебном заседании её вина не была доказана, поэтому осужденная и её защитник просили приговор отменить, полностью оправдав женщину.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными, согласившись с мнением государственного обвинителя о законности приговора Кандалакшского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.