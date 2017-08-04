Медики готовятся к возвращению юных северян

Александр Одного понять не могу: ей что, заняться нечем, кроме покатушек на народные деньги??? Лучше бы жульё-ворьё областного уровня потрясла! Сколько уже уголовных дел за её "правление" возбуждено! Комментарий к новости: Состояние рыбного стада хозяйства «Причальное» проверила высокая комиссия

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