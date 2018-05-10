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Мурманская область. Арктика10.05.18 15:15

Медики из Северной Норвегии изучали опыт работы Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова

В период майских праздников Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России посетила делегация медиков из Северной Норвегии. Целью визита было изучение успешного опыта организации работы учреждения.

12 мая – международный день медицинских сестер, который Россия отмечает с 1993 года. В преддверии этой даты делегация профсоюзных организаций медицинской отрасли из регионов Северной Норвегии посетила Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова с целью осмотра лучшего медицинского учреждения региона и изучения опыта организации качественной работы персонала, условий работы среднего и младшего медицинского персонала клиники.

Гости посетили стационар ММЦ, осмотрели приемное отделение, отделения урологии, гинекологии и ЛОР/ЧЛХ. Знакомясь с тем, как организована работа центра, норвежские коллеги задавали немало вопросов: их интересовала российская система подготовки медперсонала, условия труда сестринского персонала в рентгенологическом отделении, организация стерилизации инструментов. Гости узнали, что в общей сложности сейчас в ММЦ имени Пирогова трудятся около 250 медицинских сестер, 50 из которых – с высшим сестринским образованием. Делегаты пообщались с ними и увидели работу медсестер. Уточнили как вопросы профессионального развития и обучения персонала, так и условий их труда. Понравились гостям условия размещения пациентов стационара, а также удобная и красивая форма, которую носит персонал.

Поинтересовались норвежские коллеги тем, правда ли, что в России на должностях младшего и среднего медперсонала всегда работают исключительно женщины. В ММЦ имени Пирогова действительно в основном работают женщины медицинскими сестрами, но трудятся и два медбрата – в реанимации и в операционной. Главная медицинская сестра центра Марина Харлова рассказала гостям об особой зоне работы медиков ММЦ, связанной с функционированием трассы Северного морского пути: фельдшера и врачи центра регулярно выходят в рейсы на судах атомного ледокольного флота, оказывая помощь членам экипажей непосредственно в море.

Также зарубежным коллегам рассказали о работе единственного в регионе отделения ЭКО, которое успешно функционирует на базе поликлиники центра. Здесь регулярно получают бесплатную помощь как северянки, так и жительницы других регионов страны.

В свою очередь гости рассказали о работе медицинского персонала в норвежских клиниках различного уровня.

Олег Минин, директор ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России:

«Одним из самых важных условий работы института медицинских сестер является параллельное администрирование. В административном плане средний медперсонал не подчиняется персоналу с высшим медицинским образованием и имеет отдельную организационную структуру, что позволяет сестрам расти профессионально, принимая на себя функции врачебного персонала, и более эффективно осуществлять функции контроля. Это является одним из основных отличий западной системы организации здравоохранения от российской. Именно такая система принята и в нашем лечебном учреждении».

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