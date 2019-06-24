Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры

На оперативном совещании в понедельник заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин доложил об исполнении поручения врио губернатора региона о принятии органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих право приватизации жилых помещений специализированного жилого фонда медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения.

Предоставление такого права – один из путей привлечения медицинских кадров в города и районы Мурманской области в рамках реализации антикризисного плана в здравоохранении Заполярья.

По словам Анатолия Векшина, в 21 муниципалитете – Кировске, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО Заозёрск и Североморск, Ревде, Заполярном, Мурмашах, Умбе, Ковдорском районе, а также ряде поселений Кольского, Ловозерского и Печенгского районов соответствующие законодательные акты уже приняты.

В течение ближайших месяцев такие акты будут подписаны в ЗАТО Александровск, Полярных Зорях, Зеленоборском, Алакуртти, Зареченске, Печенге, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Молочном, Коле и Кандалакше.

В Видяево, Островном и Туманном наличие свободного жилого фонда позволяет обойтись без специальных распоряжений и выделять приезжим медикам квартиры по социальному найму. Такое жильё может быть приватизировано в рамках существующих законов.

В трёх муниципалитетах – Кандалакшском и Терском районах, а также сельском поселении Варзуга – муниципального жилого фонда нет.

В Мурманске и Апатитах возникли сложности юридического характера, которые на данный момент прорабатываются при участии региональных Минимущества и Минздрава.

Врио губернатора поручил Анатолию Векшину совместно с Минимущества ещё раз перепроверить факт отсутствия муниципального жилфонда в Кандалакшском и Терском районах, поскольку именно на этих территориях особенно остро ощущается нехватка врачей, а также найти окончательное решение проблемы в Апатитах и Мурманске. Вся работа должна быть завершена в течение недели.