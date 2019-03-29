Медики Заполярья обсудили вопросы развития паллиативной медицинской помощи

Медики Мурманской области приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике». Она уже второй раз проводится по инициативе Российской ассоциации паллиативной медицины, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова и Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Цель конференции – повышение эффективности оказания онкологической помощи, а также развития системы паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации.

В структуре медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области, – два отделения паллиативной медицинской помощи и шесть отделений сестринского ухода. Паллиативная медицинская помощь – комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

В настоящее время Министерством здравоохранения Мурманской области реализуется региональный проект «Создание эффективной системы оказания паллиативной медицинской помощи на территории региона». В рамках проекта на базе Кольской центральной районной больницы организован региональный организационно-методический центр паллиативной медицинской помощи и открыто отделение паллиативной помощи. С апреля планируется создать службу лечения боли. На базе Мурманской городской поликлиники № 1 функционирует кабинет паллиативной помощи и с февраля 2019 года создана выездная патронажная служба.

Перед началом конференции отделение паллиативной помощи Кольской центральной районной больницы посетили Георгий Новиков – д.м.н., профессор, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины (Москва), и Наталья Шайтанова – главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по паллиативной медицинской помощи. Специалисты оценили на уровне европейских стандартов не только материально-техническую базу отделения, но и качество подготовки специалистов службы.

В ходе обучающего мероприятия специалисты обсудили стратегию развития паллиативной медицинской помощи Российской Федерации; состояние и перспективы оказания паллиативной медицинской помощи в Мурманской области; современные возможности и пути решения проблем лечения хронической боли, а также вопросы оказания онкологической помощи на территории региона.