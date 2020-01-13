Медучреждения во всех районах Мурманской области оснащены современными цифровыми маммографами

За счёт средств, предоставленных из резервного фонда правительства РФ, в Мурманской области установлены и введены в эксплуатацию 15 цифровых маммографов. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним, в августе прошлого года на дооснащение онкологической службы регион дополнительно получил 620,1 млн рублей. На эти средства приобретено 90 единиц оборудования, более 80% из них поставлены в областной онкодиспансер, 16 единиц – в медучреждения первичного звена в муниципалитетах.

В 12 учреждениях здравоохранения произведена замена 14 изношенных аналоговых рентгеновских маммографических аппаратов на современные цифровые. Это позволяет получать изображения высокого качества и выявлять мельчайшие патологические изменения, обеспечивает снижение лучевой нагрузки и тройное прочтение профилактических маммографических исследований.

В областной онкодиспанеср поставлен уникальный для региона цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой – это аппарат экспертного класса, который позволяет выполнять томосинтез и стереотаксическую биопсию, что кратно повышает точность исследований, выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях и в сложных случаях.

Кроме того, операционный блок областного онкодиспансера оснащен 13 единицами оборудования и девятью единицами наркозно-дыхательной аппаратуры; в учреждение поставлено пять эндовидеоскопических комплексов и специализированный мультиспиральный компьютерный томограф – самый современный аппарат для проведения диагностики. Наличие двух компьютерных томографов в учреждении позволит значительно увеличить количество диагностических исследований, подчеркнул Дмитрий Панычев. Обновление коснулось и всех этапов проведения гистологических исследований – в онкодиспансер поставлено новое оборудование для проведения иммунологических исследований, которое позволяет повысить не только качество, но и скорость исследований. Так, срок получения результатов уже сократился с четырех до полутора рабочих дней.

Также на дополнительные средства резервного фонда для онкодиспансера и областной клинической больницы им. П.А. Баяндина приобретено пять аппаратов УЗИ экспертного класса, с их помощью уже проведено более 200 исследований.