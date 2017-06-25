Медведи потянулись к людям

Как сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Кандалакшского района, две семьи медведей вышли к дачникам под южным городом Мурманской области. Информация о появлении диких зверей в садово-огородническом товариществе «Малинники» поступила в службу 23 июня утром. По предварительной информации, там были замечены две медведицы с медвежатами.

Эта информация была передана в полицию и в охотинспекцию. В случае обнаружения диких животных будут предприняты меры по их отпугиванию, сообщает ЕДДС. Местных жителей просят быть бдительными и соблюдать осторожность.

Как ранее сообщало региональное Министерство природных ресурсов и экологии, за последние несколько лет численность медведей в регионе значительно выросла, в 2016 году превысила 930 особей. В поисках кормовой базы медведи выходят к людям, их привлекают несанкционированные свалки с пищевыми отходами.