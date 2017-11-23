Мурманская область. Арктика23.11.17 13:25
Медвежонок Умка в городе атомщиков завоёвывает популярность
Недавно в городе атомщиков появился новый объект притяжения для его жителей гостей. На центральной пешеходной улице установлен светящийся медвежонок Умка и признание в любви родному городу.
Идея этого проекта принадлежит Совету по реализации государственной молодёжной политики при главе города, финансирование - средства гранта, который Полярные Зори получили в качестве приза за успешное выполнение государственных задач на территории присутствия ГК «Росатом».
Надо сказать, что эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям в виде фотографий на фоне разноцветного северного сияния и милого медвежонка, так что Умка становится символом Полярных Зорь.
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