Медвежонок Умка в городе атомщиков завоёвывает популярность

Недавно в городе атомщиков появился новый объект притяжения для его жителей гостей. На центральной пешеходной улице установлен светящийся медвежонок Умка и признание в любви родному городу.

Идея этого проекта принадлежит Совету по реализации государственной молодёжной политики при главе города, финансирование - средства гранта, который Полярные Зори получили в качестве приза за успешное выполнение государственных задач на территории присутствия ГК «Росатом».

Надо сказать, что эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям в виде фотографий на фоне разноцветного северного сияния и милого медвежонка, так что Умка становится символом Полярных Зорь.