Мегапроект стратегического значения в Белокаменке

Автору этого материала удалось побывать на стройплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), увидеть масштаб строительства и понять, что аналогов строящемуся предприятию в России нет. В районе села Белокаменка строится ЦСКМС - «завод по изготовлению заводов (СПГ)». Стройки таких масштабов разворачивались в Мурманской области лишь в советский период в Заполярном, Оленегорске, Апатитах, Полярных Зорях.

Немного истории

В январе 2014 года на полуострове Ямал с участием министра транспорта России Максима Соколова, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона состоялась закладка памятной капсулы и символического камня в основание производственного комплекса с морским портом Сабетта и завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения. Реализацию этого грандиозного проекта в суровых условиях Арктики, вечной мерзлоты поддержал Президент России Владимир Путин.

Партнерами ОАО «НОВАТЭК» (50,1%) стали французский концерн «Total» (20%), Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Всего через четыре года, 5 декабря 2017 года завод «Ямал СПГ» запустил производство сжиженного природного газа на первой из трех запланированных технологических линий, мощность которой 5,5 миллионов тонн СПГ в год. Всего же «Ямал СПГ» после ввода в строй всех трех линий будет производить 16,5 миллионов тонн СПГ в год.

8 декабря в присутствии Президента России Владимира Путина состоялась загрузка первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» сжиженным газом, который ушел на экспорт.

В реализации грандиозного проекта по строительству порта Сабетта и завода «Ямал СПГ» приняли участие более 700 предприятий из 60 регионов страны и из 15 зарубежных стран.

Во время проведения совещания после торжественной церемонии Владимир Путин, говоря о значении проекта «Ямал СПГ», сказал: «Это - мегапроект! Он является еще одним подтверждением статуса России, как одной из ведущих мировых энергетических держав…. Конечно, число таких перспективных проектов нужно увеличивать. По оценкам экспертов, мировой спрос на газ к 2040 году увеличится более чем на 40%, и что особенно важно, наиболее активно будут развиваться поставки именно сжиженного газа. Здесь рост может достигнуть порядка 70%. Россия способна и должна занять на этом рынке достойную нишу».

И, чтобы занять эту нишу, компания «НОВАТЭК» не дожидаясь завершения проекта «Ямал СПГ» приступила к реализации проекта «Арктик СПГ 2». А для его воплощения в жизнь в Кольском заливе, в районе села Белокаменка строится ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, «завод по изготовлению заводов (СПГ)». Стройки таких масштабов разворачивались в Мурманской области лишь в советский период в Заполярном, Оленегорске, Апатитах, Полярных Зорях.

Стратегический проект для Мурманской области и России

В 2015 году во время проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялось знаковое событие: председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Тогда дочернее предприятие ОАО «НОВАТЭК», реализующее этот проект, получило название «Кольская верфь», а недавно переименовано в ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

Чтобы этот проект был реализован, потребовалось принять распоряжение правительства РФ №1129-з от 17 июня 2015года, которым ставилась задача о выделении необходимых земельных участков для строительства ЦСКМС, обеспечении проекта транспортной инфраструктурой, электроэнергией, выведению из закрытого административно-территориального образования Александровск села Белокаменка, на прилегающей территории которого предполагалось развернуть строительство. Эта задача была реализована принятием Указа Президента РФ от 30 апреля 2016 года, в соответствии с которым с 31 октября 2016 года территория села Белокаменка была выведена из ЗАТО Александровск.

В связи с тем, что в строительстве ЦСКМС, а в дальнейшем и заводов СПГ будут принимать участие иностранные компании, потребовалось принять постановление правительства РФ№ 833 от 22 августа 2016 года, в соответствии с которым вносились изменения в перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Распоряжением правительства РФ от 22 апреля 2017 года № 770-р 42 гектара земель лесного фонда были переведены в земли промышленности, а еще одним распоряжением правительства РФ от 15.06.2017 года № 1245-р ЦСКМС было разрешено создание в Кольском заливе четырех искусственных земельных участков, прилегающих к берегу, на которых, после отсыпки скального грунта будут располагаться комплекс для изготовления модулей верхних строений и другие объекты ЦСКМС.

На этом предприятии в сухих доках будут строить железобетонные основания гравитационного типа (ОГТ). В цехах комплекса для изготовления верхних строений будет развернуто производство высокотехнологичных модулей «под ключ» - от резки прокатного металла до финальной сборки модулей в огромном сборочном цехе. Готовые модули на самоходных тележках будут транспортироваться к сухим докам, где будет производиться надвижка модулей на ОГТ с их последующей интеграцией в единую технологическую линию сжижения газа.

Габариты создаваемых заводов СПГ впечатляют! Каждая железобетонная платформа будет иметь размеры порядка 300х150х30 метров, вес ОГТ составит порядка 480 тысяч тонн. Внутри железобетонного основания будут располагаться резервуар СПГ объемом 230 тысяч м3 и резервуар газового конденсата объёмом 75 тысяч мз. На изготовление одного основания будет израсходовано 420 тысяч тонн бетона и 55 тысяч тонн арматуры. Вес верхнего строения (непосредственно технологической линии сжижения), насчитывающего 15 модулей, составит около 120 тысяч тонн, причем, каждый модуль будет весить от 5 до 12,5 тысячи тонн. Да и их размеры впечатляют: ширина от 30 до 40 метров, длина от 40 до 64 метров и высота от 18 до 66 метров. Чтобы собрать в единый комплекс все 15 модулей, предстоит построить поистине циклопическое здание, не имеющее по своим размерам аналогов в России: цех окончательной сборки модулей – длиной 350 метров, шириной 280 метров и высотой порядка 88 метров. В едином комплексе с этим зданием рядом будут располагаться цех техобслуживания, цех изготовления трубопроводов, цех изготовления металлоконструкций, комплекс окраски.

Для строительства ОГТ будет построено два сухих дока. Их размеры также впечатляют: длина 415, ширина 175 и высота стенок дока 20,2 метров. Понятно, что при строительстве ОГТ потребуется огромное количество бетона. Его будут обеспечивать 4 бетонных завода.

Обеспечивать электроэнергией ЦСКМС будет подстанция 150 кВ и две линии электропередач протяженностью 18 и 55 километров. Общая площадь верфи превысит 180 гектар. Производственная мощность комплекса по изготовлению верхних строений составит порядка 100 тысяч тонн в год.

Появится причальный фронт протяженностью 1290 метров, который будет включать в себя 6 причалов. И это вполне объяснимо: к месту строительства ЦСКМС нет железнодорожной ветки. Большую часть грузов проще переваливать с железной дороги через Мурманский морской торговый порт и далее доставлять морем на ЦСКМС. В перспективе будет задействован и пассажирский причал: ведь доставлять часть работников Центра придется из Мурманска, а это сделать проще на судне через Кольский залив.

Всего на ООО «НОВАТЭК-Мурманск» планируется обеспечить работой более 10 тысяч человек. Для них в пять этапов будет построен вахтовый посёлок. Планируется, что на ЦСКМС будет выполняться 80% работ по изготовлению завода СПГ. Остальные операции будут осуществляться в Обской губе.

Подготовительные работы на ЦСКМС были начаты в июне 2017 года, когда через Мурманский морской торговый порт стала поступать тяжелая техника для работ на площадке. Часть техники поступила с полуострова Ямал, где была задействована на строительстве порта Сабетта и завода «Ямал СПГ».

В работах уже участвуют подрядчики из России, которые выполняют земляные и буровзрывные работы.

В октябре 2017 года проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области получил одобрение Главгосэкспертизы РФ. На начальном этапе на ЦСКМС планируется построить три плавучих завода СПГ мощностью 6,6 миллионов тонн каждый, которые будут установлены в Обской губе на железобетонных платформах гравитационного типа. Понятно, что тремя заводами дело не ограничится. Было бы величайшей бесхозяйственностью такой уникальный комплекс не использовать и в дальнейшем.

Суммарные инвестиции в проект могут составить 80-90 миллиардов рублей.

Это нужно видеть

Автору этого материала была предоставлена возможность побывать на стройплощадке ЦСКМС, увидеть масштаб строительства и понять, что аналогов строящемуся предприятию в России нет.

Прежде всего, поразил своей молодостью генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Дмитрий Агеев. Возглавить такое грандиозное предприятие в 33 года – явление неординарное, но, руководство «НОВАТЭК» не ошиблось в выборе. В послужном списке Дмитрия Владимировича участие ещё студеном 4 и 5 курсов Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения в проектировании вантового моста в Санкт-Петербурге, работа после окончания вуза в известной компании «KVAERNER», где занимался проектированием и строительством в Находке двух оснований гравитационного тапа для буровых платформ проекта «Сахалин-2», трудился в Норвегии в рамках проекта Ормен Ланге, затем вновь в России участвовал в реализации проекта «Сахалин-1», строил дальневосточный завод «Звезда», а с весны 2015 года возглавил «Кольскую верфь». Такому опыту можно только позавидовать, и грешно было бы не использовать.

Прежде, чем попасть на строительную площадку, в офисе ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в Мурманске прохожу инструктаж по технике безопасности, получаю теплую куртку и светоотражательный жилет, каску с очками, специальную обувь.

55 километров пути от офиса, и мы на строительной площадке, где в круглосуточном режиме ведутся активные земляные и буровзрывные работы. По серпантинам дорог снуют самосвалы грузоподъемностью 30-40 тонн, вывозящие раздробленный взрывами скальный грунт. Достаточно привести такой пример: по словам Алексея Попова, начальника отдела технического надзора ООО «НОВАТЭК-Мурманск», из запланированных 12 миллионов м3 грунта в рамках земляных и буровзрывных работ, за полгода уже переработано более 3 миллионов м3 земляного и скального грунта. К слову, Алексей Попов, несмотря на свою молодость - ему 31 год от роду, успел три года поработать на строительстве «Ямал СПГ».

В настоящее время на строительной площадке трудятся специалисты пяти подрядных организаций: на строительстве сухого дока № 1 – АО «Теплохиммонтаж»; буровзрывные и земляные работы выполняют генеральный подрядчик ООО «НОВА» и субподрядчики ОАО «Дорстроймеханизация», а также «Балтийская строительная компания - Взрывпром» и ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой».

Для работников развернут городок из жилых модулей, построена столовая, баня. Но это только начало. В перспективе на площади в 32 гектара здесь появится целый «город» вместимостью до 15 тысяч жителей с общежитиями, административным и хозяйственным корпусами, прачечная, столовая, спортивный центр, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Масштаб предстоящих работ впечатляет: предстоит в скальном грунте сформировать 7000 метров откосов, фактически сравнять с землей сопку, от отметки +57 метров до +4 метров.

Часть взорванного скального грунта вывозится для отсыпки четырёх искусственных земляных участков, часть здесь же перерабатывается на щебень, часть вывозится для формирования двух перспективных площадок.

Что касается отсыпки скального грунта в Кольский залив, то эти работы выполняются после получения соответствующих разрешений, под постоянным и неусыпным контролем: рядом со строительной площадкой в море постоянно появляется судно с экологами, которые делают необходимые замеры. К чести «НОВАТЭК», компания, даже не нанеся ущерб морской среде, уже выпустила в море более 80 тысяч мальков семги.

Вообще, руководству ООО «НОВАТЭК-Мурманск» приходится значительную часть времени тратить на согласования, но и без них нельзя. К примеру, при проведении взрывных работ для одного взрыва закладывается до 100 тонн взрывчатки. Поэтому, для обеспечения безопасности заранее предупреждаются Северный флот, капитана порта Мурманск, перекрывается автомобильная дорога, предупреждается экипаж рейдового перевалочного комплекса «Умба», стоящего невдалеке в Кольском заливе.

Объёмы и темпы работ ускорятся летом 2018 года. Возрастёт количество подрядных организаций и, естественно, количество специалистов, занятых в строительстве. Уже доставлены два буровых станка BAUER, которые будут бурить скважины для погружения трубошпунта стен сухого дока. Всего предстоит выполнить около 1000 метров таких стен в двух доках, там, где заканчивается скальный грунт.

Немаловажен вопрос: когда же будут завершены строительные работы по возведению объектов ООО «НОВАТЭК-Мурманск», и Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений приступит к работам по прямому предназначению? По словам Дмитрия Агеева строительство первой очереди ЦСКМС, а это первый сухой док и вся инфраструктура для изготовления ОГТ (участок бетонного завода, цех механического оснащения, цех технического обслуживания, цех опалубки, арматурный цех), будет завершено к осени 2019 года, но уже в марте 2019 года начнётся заготовка арматуры, а летом планируется осуществить закладку первого основания гравитационного типа.

К строительству сухого дока № 2 и гидротехнических сооружений (причального фронта и берегоукреплений) будет привлечена крупная китайская компания, имеющая огромный опыт строительства портов по всему миру. Строительство сухого дока № 2 планируется завершить в 2020 году, а первый завод СПГ отправить в Обскую губу в 2022 году.

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» - Кольскому Заполярью

А какая выгода Мурманску, Мурманской области, её жителям от появления на берегу Кольского залива ЦСКМС - Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений? Прежде всего, появлением более 10 тысяч дополнительных рабочих мест (в пиковые периоды изготовления заводов СПГ эта цифра может достигать 15 тысяч). Понятно, что часть специалистов прибудет в наши края со своими подрядными организациями, но не будут же они везти сюда все 15 тысяч человек. Но, для того, чтобы получить работу, нужно уже сейчас осваивать специальности, которые будут востребованы. Не случайно, 25 января 2018 года по инициативе НО «Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф», с участием заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия, генерального директора ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Дмитрия Агеева и представителей уже работающих подрядных организаций, был проведен «День подрядчика инвестиционных проектов». В мероприятии приняли участие полтора десятка крупнейших компаний Мурманской области. Среди участников был и Мурманский индустриальный колледж, который представил презентацию о реализуемых программах подготовки кадров и условиях обучения.

Безусловно, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, который пришел к нам не на годы, а на десятилетия, позволит развивать кадровый потенциал региона, увеличить конкурентоспособность предприятий Мурманской области в масштабах России.

В Мурманскую область будут привлечены многомиллиардные инвестиции, которые станут мощным импульсом для развития высокотехнологичного производства.

В логистических схемах работы ЦСКМС уже были активно задействованы судоходные компании, доставлявшие строительную технику из Сабетты и Архангельска, Мурманский морской торговый порт, железная дорога. И объемы этой работы и загрузки будут только возрастать.

А обеспечение целого «города» численностью 10 тысяч человек продуктами питания, предметами первой необходимости? Разве это не поле деятельности для малого бизнеса?

Безусловно, будет востребован и научный потенциал Мурманской области.

Энергетикам предстоит построить две высоковольтные линии протяженностью 18 и 55 километров и обеспечить подачу 56 МВт электроэнергии.

Наконец, ЦСКМС обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Уже сейчас руководством ООО «НОВАТЭК-Мурманск» дано указание всем подрядным организациям создать в Кольском районе обособленные подразделения, и платить НДФЛ в местный бюджет.

Впервые за постсоветский период в Мурманской области реализуется столь масштабный проект, имеющий огромное значение не только для Северо-Западного региона, но и для всей России.

Юрий БАНЬКО.

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