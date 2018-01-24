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Мурманская область. Арктика24.01.18 17:11

Механики-водители отдельной мотострелковой бригады Северного флота осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота начали осваивать новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей расположения и управления основными органами управления, а также устройства снегоболотохода. После проведения занятий и самостоятельной подготовки военнослужащие сдали соответствующие зачёты.

Важными элементами переподготовки военнослужащих является закрепление знаний по техническому обслуживанию, ремонту и правилам безопасной эксплуатации снегоболотоходов.

В ходе технического обслуживания, проводимого в соответствии с документацией снегоболотохода, механики-водители на практике применили свои знания.

В ближайшее время на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области пройдут занятия по вождению двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов «Алеут».

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

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