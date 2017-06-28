Мелкие хищения северян не сходят им с рук

В июле 2016 года в Уголовный кодекс Российской Федерации была введена статья 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривающей ответственность за мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание по ст. 158.1 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года.

Так, в Первомайском округе Мурманска полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ в отношении ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений жителя областного центра 1989 года рождения. Ранее он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за мелкое хищение по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. Однако административное наказание не повлекло исправление злоумышленника и он снова совершил кражу, похитив из торгового зала магазина кроссовки стоимостью около 1700 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, всего с июля 2016 года по настоящее время сотрудниками УМВД России по Мурманской области возбуждено 30 уголовных дел по ст. 158.1 УК РФ. В отношении 12 человек уголовные дела за мелкое хищение направлены в суд, 1 человек уже осужден к 2 месяцам лишения свободы.