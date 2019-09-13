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Мурманская область. Арктика13.09.19 10:00

Мелочь, а приятно: поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали «Российской газете» в аппарате правительства.

В Федеральной антимонопольной службе, готовившей проект документа, отмечают, что такое решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан - плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, а также исключить неоправданные преимущества для отдельных платежных организаций. Чтобы получать платежи от населения, поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод средств с граждан в этом случае не взимаются. Формально их банкам платят сами поставщики, но сейчас закон разрешает им учитывать эти расходы при расчёте тарифов, так что фактически они ложатся на плечи граждан. «Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», - рассказал «РГ» заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Антимонопольное ведомство выявляло случаи, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7 процентов от суммы переводов. При этом обоснования такой величины представлено не было, отмечает Кашеваров.

Если договора с банком у поставщика ресурсов нет, граждане сами вынуждены платить комиссию за перевод платежа. Таким образом, она взимается дважды: первый раз - в составе суммы, указанной в платежке, второй раз её берёт сам банк за перевод средств. Граждане в этой ситуации, чтобы сэкономить, вынуждены пользоваться услугами ограниченного круга банков, а это искусственное ограничение конкуренции, указали в ФАС.

Есть ещё один нюанс. Если же платежи вносятся непосредственно в кассу управляющей компании или поставщика ресурсов, то получается, что в составе тарифа человек платит за услугу, которая ему не оказывается. Поставщик ресурсов учёл в тарифе комиссию за перевод платежа банком, хотя услугами последнего гражданин не пользовался.

Запрет на включение расходов по уплате комиссий в тариф позволит исключить ситуации, когда граждане платят завышенные или вообще двойные комиссии за внесение коммунальных платежей. Люди будут платить за перевод один раз и тому банку, который они сами выберут. Банки и другие платежные организации получат стимул для конкуренции и начнут снижать размер комиссий, подчеркивают в ФАС.

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