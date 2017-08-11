Мелочи жизни - нарушения чиновников потянули на 1,13 триллиона рублей

Счётная палата РФ за первое полугодие текущего года выявила нарушений на 1,13 триллиона рублей - больше, чем за весь прошлый год, доложила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину.

«Если по итогам 2016 года у нас было 965 миллиардов рублей и 3845 нарушений, то за первое полугодие 2017 года это уже 2631 (нарушение. – Ред.) и 1,13 триллиона рублей», — приводят слова Голиковой журналисты РИАН.

По её словам, если в 2016 году на каждую проверку Счётной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 миллиарда рублей, то за первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 миллиарда рублей.

Повышение эффективности работы аудиторов Голикова объяснила тем, что Счётная палата с 2014 года проводит модернизацию своих информационных систем, а с прошлого года запустила систему удаленного аудита, куда интегрированы все информационные системы федеральных органов власти.

«То есть мы в режиме онлайн получаем всю информацию и по этим информационным системам можем отслеживать практически нарушения, даже не выходя на объект», - сказала Голикова.

Среди нарушений, по её словам, на первом месте - нарушения в сфере бюджетного и бухгалтерского учёта. «Это, как правило, неотражение в отчётности фактов хозяйственной жизни», - уточнила она. Среди других она назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов.