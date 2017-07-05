Менеджер магазина бытовой техники, поддавшись искушению, присвоил более 73 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении В. Д-на, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Предварительным следствием установлено, что Д-ин, являясь менеджерем одного из магазинов бытовой техники в Мурманске и используя своё служебное положение, подготовил акты о возврате денежных средств покупателям, в которые внёс заведомо ложные сведения на общую сумму 73780 рублей, заведомо зная, что фактически товар не возвращался.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

Санкция ч.3 ст. 160 УК РФ предусматривает как основное наказание лишение свободы сроком до 6 лет.