Мурманская область. Арктика27.06.17 09:41
Меньше рожаем, меньше умираем – меньше численность населения Мурманской области
По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 мая 2017 года составила 757,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,02% - 0,1 тысячи человек.
За январь-апрель текущего года в нашем регионе родились 2543 юных северянина, что на 341 человека меньше, чем за тот же период 2016 года (2884 чел.). За первые четыре месяца этого года умерли 2864 жителя Кольского полуострова, что на 169 человек меньше, чем в прошлом году (январь-апрель 2016г. – 3033 чел.). Естественная убыль за январь-апрель составила 172 человека.
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