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Мурманская область. Арктика13.02.19 14:01

Меняем формулу расчёта и ПАО «Мурманскавтотранс» оказывается в должниках

В арбитражном суде области находится три дела, ответчиком по которым выступает ПАО «Мурманскавтотранс». Истцы - управление образования администрации ЗАТО город Североморск, отдел образования города Полярные Зори и управление образования Кандалакшского района - обратились в суд за, так сказать, «перерасчётом» в связи с тем, что они «переплатили» автотранспортному предприятию из бюджета области за льготные перевозки обучающихся.

Первым обратилось в суд в ноябре 2017 года (и выиграло, что подтверждено судебными актами апелляционной и кассационной инстанций) управление образования Североморска. Цена вопроса - 176 с половиной тысяч рублей, не считая судебных расходов, пишет sud51.

В чём суть вопроса? Между управлением и ПАО «Мурманскавтотранс» в январе 2016 года было заключено соглашение, по которому транспортники обязались возить школьников Североморска по льготным тарифам, а управление образования - компенсировать выпадающие доходы предприятия. Расчётной единицей для субсидии является разность полной стоимости месячного проездного билета для пассажиров и льготного проездного билета для граждан. По этой же формуле управление образования получало средства из бюджета области для предоставления субсидий транспортным компаниям. Тарифы на льготный проезд тоже установлены регионом, а именно постановлением правительства области.

Спорный период охватывается ноябрём и декабрём 2016 года. «Мурманскавтотранс» продал льготных билетов на почти 106 тысяч рублей в ноябре и почти 117 тысяч в декабре. Управление образования полностью оплатило выставленные транспортниками суммы.

Однако, 28 декабря того же года правительство региона вносит изменения в порядок расчёта субсидии: теперь, в связи с внедрением программы автоматизированной системы учёта и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа (АСУОП) сумма к возмещению определялась по формуле «Сумма к возмещению, руб. = Выручка от проезда обучающихся по полной стоимости (по данным АСУОП). руб. - доходы подученные от реализации транспортных карт обучающихся, руб.».

Отдельным пунктом предновогоднее постановление правительства области распространило действие этой формулы на правоотношения, возникшие с 01.11.2016. Этот пункт был оспорен «Мурманскавтотрансом» в областном суде, однако безуспешно -  Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2017 в удовлетворении иска было отказано.

Рассчитав разницу между новым порядком расчёта и прежним управление образования обратилось в Арбитражный суд Мурманской области за взысканием разницы, как того от него требовало письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Областной арбитраж, изучив представленные доказательства, посчитал, что новый порядок расчёта, учитывающий не стоимость проездного билета как такового, а фактическое количество поездок школьников по данным АСУОП, не противоречит законодательству, а следовательно, предъявленный иск подлежит удовлетворению.  С учётом того, что доходы ПАО «Мурманскавтотранс» от реализации транспортных карт в ноябре 2016 года составили 99050 рублей, в декабре 2016 года - 109050 рублей, возмещению подлежали недополученные доходы в размере 16782 рубля и 29326 рублей, соответственно, а разница подлежала возврату управлению образования.

Как уже было указано ранее, это решение было оспорено вплоть до Верховного Суда РФ, однако оставлено в силе всеми инстанциями.

По следам североморцев пошли органы управления образованием Полярных Зорь (сумма требований - 39 тысяч рублей) и Кандалакши (134 тысячи рублей). По первому иску пока вынесено только резолютивная часть решения, по второму производство по делу приостановлено, однако то, что обстоятельствах всех дел схожи, сомнений не вызывает.

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