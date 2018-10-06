Мурманская область. Арктика06.10.18 07:00
Меняется расписание пригородного поезда Мурманск-Апатиты
Как сообщает Северо-Западная пассажирская пригородная компания, в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге пригородный поезд № 6368/6367 Апатиты – Мурманск –Апатиты не будет курсировать 11, 12, 14, 26 и 28 октября.
Вместо этого, пригородный поезд № 6368/6367 Апатиты – Мурманск – Апатиты назначается 13, 25 и 27 октября. А 13 октября пригородный поезд № 6368/6367 будет следовать без остановки на станции Шонгуй.
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Юрист
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