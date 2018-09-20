МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января

Рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги в РФ в 2019 году не должен превысить 4%, несмотря на рост НДС, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Несмотря на повышение НДС, со следующего года мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции около 4%. Рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, также не должен превысить 4%», — сказал Орешкин на заседании правительства РФ.

Он отметил, что индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций предлагается разбить на два этапа: сделать повышение на 1,7% с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля.