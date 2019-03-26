Мероприятие проекта «Крылья любви: письма с фронта» состоялось в Североморске

Военнослужащие Североморска ознакомились с проектом Мурманской областной научной библиотеки «Крылья любви: письма с фронта», посвященным героям войны. Проект помогает узнать о бесстрашных защитниках Кольского Заполярья, услышать их письма к родным и близким.

Главным лицом этого мероприятия стал Герой Советского Союза, летчик, генерал-майор авиации Александр Павлович Шипов, воевавший на Северном флоте. За полтора года войны на Севере Шипов на истребителях Як-1 и Як-9 совершил 68 боевых вылетов, провел 21 воздушный бой, сбил 11 самолетов противника и 3 вывел из строя. Александр Шипов умер 1 июня 1971 года в Москве. Бюст Александра Павловича Шипова установлен на Аллее славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области.

Военнослужащие увидели фильм, созданный специалистами библиотеки, включающий страницы биографии, военную хронику, фотографии майора Александра Шипова и его семьи.

Фронтовые письма Героя Советского Союза прочел военнослужащий Вячеслав Белов. Присутствующие услышали песни о войне «Вспомните, ребята», «Туман», «Западная Лица». В исполнении военнослужащего Алексея Киреева звучали стихи моряка, поэта, военного корреспондента Александра Ойслендера «Таран» и «Другу военных лет».

Полные тексты писем Александра Шипова, книги и документы о войне в Заполярье опубликованы в электронной библиотеке «Кольский Север» в коллекции «Сохраняя память о войне».