Мероприятия, направленные на борьбу с последствиями паводка на котельной «Северная» в Мурманске, будут продолжены

В завершение оперативного совещания губернатор Марина Ковтун заслушала доклады о ситуации на котельной «Северная» в Мурманске, находящейся в зоне ответственности АО «МЭС» – 21 мая в целях локализации паводка и минимизации угрозы затопления на котельной был введён режим ЧС.

Как доложил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, угроза подтопления котельной связана с тем, что в результате прохождения большого объёма паводковых вод разрушился подземный коллектор реки Роста.

«Выполнены работы по созданию искусственного русла, интенсивность отхода паводковых вод увеличилась в несколько раз. Уровень воды стабилизировался вчера вечером, за ночь он снизился и уже не представляет угрозы непосредственно котельной. Восстановительные работы станут возможны по окончании паводка», – сообщил Андрей Сысоев.

Заместитель губернатора Евгений Никора отметил слаженность действий сотрудников «Мурманэнергосбыта» – были правильно распределены силы и средства, аварийные бригады незамедлительно приступили к действиям. С руководством «МЭС» прорабатывается вопрос о модернизации системы мазутоснабжения, чтобы избежать повторения ситуации в последующие годы.

Глава региона поручила держать её в курсе развития событий и продолжить мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации и борьбу с последствиями паводка.