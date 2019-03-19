Мероприятия по рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная» начнутся в 2019 году

Реализация мероприятия по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в регионе предусмотрена в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», начиная с 2019 года.

Объект рекультивации обеспечен проектно-сметной документацией и положительными заключениями государственной экологической экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости.

В рамках проекта, рассчитанного на три года, предусмотрено выполнение ряда работ, в том числе очистка и обеззараживание стоков и куриного помета.

Финансирование природоохранного проекта предусмотрено за счёт средств бюджетов всех уровней. Общая стоимость работ составляет 462 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 328 млн рублей, областного бюджета – 127,3 млн рублей, местного бюджета – 6,7 млн рублей.

Исполнитель работ будет определен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Администрация Кольского района планирует проведение торгов в апреле текущего года.

«Правительство Мурманской области заинтересовано, чтобы в конкурентных процедурах приняли участие как можно больше квалифицированных, зарекомендовавших себя с положительной стороны на территории Российской Федерации, компетентных организаций», – отметил заместитель губернатора Евгений Никора.

Выполнение работ по рекультивации помётохранилища особо значимо для нашего региона, поскольку указанный объект является потенциальной угрозой загрязнения водоема высшей рыбохозяйственной категории – Кольского залива, а также впадающей в него реки Колы – источника питьевого водоснабжения города Мурманска и Кольского района.