Мероприятия в рамках Года добровольца обсудили специалисты органов по делам молодёжи муниципальных образований региона

В Мурманске состоялось совещание специалистов и руководителей органов по делам молодежи муниципальных образований региона. Специалисты министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области обсудили с коллегами из муниципалитетов мероприятия, запланированные на второй квартал.

Особое внимание на встрече было уделено перспективам развития добровольческого движения и мероприятиям в рамках Года добровольца (волонтера), которые уже стартовали в Мурманской области. Например, в марте в Кольском районном центре культуры состоялся областной слет волонтеров, в апреле Мурманская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» – мероприятия пройдут практически во всех муниципальных образованиях региона.

Большая роль в проведении мероприятий отводится молодёжным советам муниципальных образований. Уже в ближайшее время их представители выступят в качестве экспертов на региональном молодежном конкурсе проектов, старт которого запланирован на 9 апреля.

В ходе совещания специалисты подчеркнули значимость поддержки молодежных советов органами региональной власти и местного самоуправления, их привлечения к участию в обсуждении и принятии решений по самым важным вопросам регионального развития. Также участники встречи обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом при подготовке к проведению молодежных муниципальных форумов в 2018 году.