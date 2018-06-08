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Мурманская область. Арктика08.06.18 16:49

Меры по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области обсудили участники профильной комиссии под руководством губернатора Марины Ковтун

В правительстве Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

В начале заседания губернатор напомнила, что на итоговом заседании Госкомиссии была отмечена эффективность применения системы маркировки как инструмента противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а в конце апреля премьер-министр подписал распоряжение, которым утверждены базовые принципы и организационная модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации. Кроме того, по постановлению правительства Российской Федерации была разработана система электронной ветеринарной сертификации продуктов животного происхождения «Меркурий», которая вступит в силу с 1 июля. Она поможет исключить возможность проникновения в продажу фальсификата и повысить биологическую безопасность страны.

«Как мы видим, государство в приоритетном порядке внедряет системные меры по снижению объёмов незаконного оборота промышленной продукции», – подчеркнула Марина Ковтун.

Как рассказал врио руководителя управления Роспотребнадзора по Мурманской области Александр Сергеев, для выявления и пресечения незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, за год в регионе проведено 69 внеплановых проверок. Выявлено 49 нарушений требований действующего законодательства. В каждом случае выданы предписания об устранении нарушений, приостановлении реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Также участники комиссии обсудили меры по исключению поставок фальсифицированной молочной продукции в бюджетные и муниципальные учреждения Мурманской области и результаты работы по выявлению на территории региона оборота контрафактных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

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