Меры поддержки граждан в трудной жизненной ситуации обсуждались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин затронул тему помощи пострадавшей мурманчанке. В декабре 2016 года в результате падения фрагмента фасада здания в центре Мурманска молодая женщина получила серьезную травму и сейчас обратилась в правительство с просьбой о помощи.



Министр социальной защиты Сергей Мякишев проинформировал о том, что семье может быть предоставлена адресная государственная социальная помощь и ежемесячное пособие на ребенка.



Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев пообещал совместно с министерством социальной защиты Мурманской области выработать меры поддержки.



Первый заместитель главы региона поручил министерству социальной защиты совместно с администрацией города Мурманска изучить ситуацию и оказать пострадавшей максимально возможную по закону помощь. Кроме того, он призвал руководителей муниципальных образований области проверить возможное наличие в муниципалитетах граждан в подобной ситуации и оказать им необходимую помощь и поддержку.



«Мы несем ответственность за каждого нашего жителя и должны оказывать поддержку тем, кто попал в трудную ситуацию. Иногда достаточно просто проявить внимание к человеку, чтобы он начал по другому относиться к нам и к власти в целом», – подчеркнул Алексей Тюкавин.