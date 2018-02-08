Меры социальной поддержки семей с детьми обсудили участники «круглого стола» в Никеле

Встречу с представителями семей с детьми провела в Никеле первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. В работе «круглого стола» приняли участие и граждане, которые еще только планируют стать родителями, в том числе впервые. И их интерес вполне обоснован: прежде всего, обсуждались инициативы Президента Российской Федерации, направленные на повышение качества жизни семей с детьми.

Присутствующие были ознакомлены с условиями получения нового вида ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 года, а также с порядком предоставления «льготной ипотеки» семьям, в которых родится второй или третий ребенок в период действия программы – с начала 2018 года и до конца 2022 года.

Вниманию участников встречи была представлена информация о развивающихся в настоящее время в учреждении социального обслуживания населения видах услуг для «особенных детей», о новых внедряемых социальных проектах и программах, направленных на адаптацию и социализацию детей. Семьям, воспитывающим «особенных детей», социальные услуги предоставляются как в домашних условиях, так и на площадке комплексного центра.

Особой поддержкой пользуются неполные семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проживающие в отдаленных населенных пунктах. Им предоставлена возможность получения социальной реабилитации на условиях пятидневного пребывания в учреждении.