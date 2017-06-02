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Мурманская область. Арктика02.06.17 11:19

Мешки со строительным мусором насторожили главу Североморска

Во время очередного объезда по городу глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов обратил внимание на гору строительного мусора возле одного из подъездов дома № 8а по улице Северная Застава. Немедленно он отправил туда заместителя главы администрации Андрея Сахарова и специалистов комитета по развитию городского хозяйства выяснить, на каком основании выполняются эти работы, есть ли разрешительные документы и проект перепланировки.

Как оказалось, работы по перепланировке жилого помещения ведутся незаконно, без согласования с комитетом по развитию городского хозяйства. По данному факту будет проведена внеплановая проверка специалистам комитета. Если разрешительные документы не будут представлены, то документы будут переданы в Госжилинспекцию. Она может выписать предписание или оформить разрешительные документы, или восстановить жилое помещение в первоначальном виде.

Владельцу квартиры придётся ответить и за захламление территории строительным мусором.

Ну, кто не видел страшных кадров, когда на телеэкране показывают обрушившиеся этажи жилых зданий по причине незаконного проведения перепланировки и незаконного ремонта в подвалах и квартирах. Ведутся аналогичные несанкционированные работы некоторыми собственниками квартир и во флотской столице. Поэтому администрация ЗАТО напоминает северянам, что прежде, чем приступать к работам по перепланировке квартиры, нужно разработать проект, который подлежит согласованию в КРГХ. Иначе это будет признано, как незаконная перепланировка. К незаконной перепланировке относится работы без согласования с органами технической инвентаризации и включают нарушение вентиляции, разрушение несущих перегородок, перенос батарей отопления на лоджию, превышение нагрузки на несущие конструкции, изменение конфигурации квартиры, перенос оконных и дверных проемов.

За такие нарушения Госжилинспекцией может быть наложен административный штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей за переустройства и 1,5 тысячи рублей за порчу помещения. Дополнительно будет вынесено предписание возвратить помещение в исходное состояние. Если же собственник откажется приводить помещение в исходное состояние, то жилье реализуется посредством процедуры публичных торгов. И прецеденты в Москве уже имеются. Решение о проведении данной процедуры вносится судом по иску органа местного самоуправления. Торги проводятся в форме аукциона, а прежний собственник подлежит выселению. Собственнику выплачивается часть суммы, а другая будет изъята в качестве расходов на судебное разбирательство и приведение помещения в прежнее состояние.

Наверное, не стоит рисковать. Нужно следовать букве закона.

   

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