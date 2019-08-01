Места хватит всем - школьникам и жителям Мурманска

В Мурманске продолжается системная работа по созданию детских и спортивных площадок открытого типа. Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по установке большого игрового комплекса на территории гимназии № 8.

К началу нового учебного года здесь появятся сразу три новых объекта. Детей младшего школьного возраста порадует сказочный корабль с горками и лазалками, для старших ребят предусмотрены воркаут-зона, а также спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Планировка территории выполнена таким образом, чтобы отдых каждой возрастной группы был удобным и безопасным. У площадок уже появилось ограждение, а как только позволит погода, рабочие начнут укладывать тартановое покрытие. Завершается установка игрового оборудования.

– Эта площадка, как и все комплексы, установленные на территории образовательных учреждений, будет открыта для всех желающих. Посещать её смогут не только учащиеся школы, но и жители всего микрорайона. Территория достаточно большая, места хватит всем, – сказал Андрей Сысоев.

Глава администрации Мурманска отметил, что новая многофункциональная спортивная площадка – лишь один из этапов благоустройства микрорайона, где расположена гимназия № 8. Следующий шаг – реконструкция стадиона на пересечении улиц Гвардейская и Полярные Зори. Как только завершится движение тяжелой техники, задействованной в строительстве здания суда, начнется первая очередь благоустройства этого объекта.

– Средства на строительство предусмотрены, проект уже прошёл государственную экспертизу, – пояснил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – В этом году работы будут подготовительными, а уже к осени 2020 года у учащихся гимназии и жителей близлежащих домов появится новый полномасштабный стадион. К слову, он является одним из 26 объектов, включенных в список народного голосования по благоустройству Мурманска. Каким быть стадиону – решат сами горожане. Мнение большинства обязательно найдёт отражение в итоговом проекте.