Мурманск в ожидании прихода барка «Седов»Рожаем меньше, умирает больше, миграционная убыль населения сохраняется
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.08.19 15:41

Места хватит всем - школьникам и жителям Мурманска

В Мурманске  продолжается системная работа по созданию детских и спортивных площадок открытого типа. Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по установке большого  игрового комплекса на территории гимназии № 8.

К началу нового учебного года здесь появятся сразу три новых объекта. Детей младшего школьного возраста порадует сказочный корабль с горками и лазалками, для старших ребят предусмотрены воркаут-зона,  а также спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Планировка территории выполнена таким образом, чтобы отдых каждой возрастной группы был удобным и безопасным. У площадок уже появилось ограждение, а как только позволит погода, рабочие начнут укладывать тартановое покрытие. Завершается установка игрового оборудования.   

– Эта площадка, как и все комплексы, установленные на территории образовательных учреждений,  будет открыта для всех желающих. Посещать её смогут не только учащиеся школы, но и жители всего микрорайона. Территория достаточно большая, места хватит всем, – сказал Андрей Сысоев.

Глава администрации Мурманска отметил, что новая многофункциональная спортивная площадка – лишь один из этапов благоустройства микрорайона, где расположена гимназия № 8. Следующий шаг – реконструкция стадиона на пересечении улиц Гвардейская и Полярные Зори. Как только завершится движение тяжелой техники, задействованной в строительстве здания суда, начнется первая очередь благоустройства этого объекта.

– Средства на строительство предусмотрены, проект уже прошёл государственную экспертизу, – пояснил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – В этом году работы будут подготовительными, а уже к осени 2020 года у учащихся гимназии и жителей близлежащих домов появится новый полномасштабный стадион. К слову, он является одним из 26 объектов, включенных в список народного голосования по благоустройству Мурманска. Каким быть стадиону – решат сами горожане. Мнение большинства обязательно найдёт отражение в итоговом проекте.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВосемь кандидатов сняли с дистанции
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области лидерами по росту цен стали: лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 42 копейки, евро снижается на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 292 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика