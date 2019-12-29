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Мурманская область. Арктика29.12.19 07:00

«Местные» Мурманской области показали, на что они способны

В одном из мурманских торговых центров состоялась масштабная выставка товаропроизводителей Кольского Заполярья «Местные», организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

На выставке компанию таким известным мурманчанам предприятиям как «Латона», «Тулома», «Пилигрим», «Окраина» составил также и промышленный сектор УФСИН России по Мурманской области.

На стендах вниманию посетителей была представлена разнообразная сувенирная продукция, изготавливаемая осуждёнными в центрах трудовой адаптации ИК-17, ИК-16, ИК-18, - мастерски исполненные резные нарды, шахматы, шкатулки, сувенирные магниты.

Посетители выставки, кроме того, могли ознакомиться с каталогом всей промышленной продукции производственного сектора УИС – изделиями из дерева и металла, мебелью, тротуарной плиткой, швейной продукцией и многим другим.

 

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