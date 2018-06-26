Место Мурманской области в пятёрке СЭР

Социально-экономическое положение Мурманской области в сравнении с регионами Северного экономического района

В условиях нестабильной экономики и неоднозначной реакции российских регионов на кризисные явления для разработки своевременных управленческих решений актуальным является анализ социально-экономических процессов в субъектах Федерации. Специалистом-экспертом отдела сводных статистических работ Мурманскстата Ольгой Фёдоровой был проведён такой анализ регионов Северного экономического района как территорий со схожими признаками, характером изменений и проблемами социально-экономического развития.

Итоги данной информационно-статистической работы нашей редакции представил руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов. По его мнению, полученные результаты позволяют выявить сравнительные позиции Мурманской области относительно других регионов, определить успехи и наиболее ярко выраженные «болевые точки», позитивное воздействие на которые будет способствовать ускорению социально-экономического развития Кольского Заполярья. Информация подготовлена по оперативным данным за 2017 год.

Самый крупный район с малочисленным населением

Северный экономический район – один из одиннадцати экономических районов России, в состав которого входят: Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская и Мурманская области. Данный район является самым крупным по площади в Европейской части страны и в то же время самым маленьким по численности населения. Производственный и технический потенциал района позволяет отнести его к числу индустриально-развитых регионов.

В 2017 году социально-экономическая ситуация регионов Северного экономического района (СЭР» характеризовалась неоднозначно. В производственной сфере СЭР в прошлом году отмечался рост объёма промышленного производства во всех обследуемых субъектах, за исключением Республики Коми, где индекс промышленного производства составил 97,0% по отношению к 2016 году. Темпы роста промышленного производства в трёх оставшихся регионах превысили среднее значение по России (101,0%), причём в Архангельской и Мурманской областях – значительно (соответственно 115,1 и 110,9% к предыдущему году).

Изменение производства по видам экономической деятельности (ВЭД), по которым исчисляется индекс промышленного производства, в 2017 году характеризовалось для Мурманской области следующими данными: по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 108,5%; «Обрабатывающие производства» – 114,9%; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 102,4%; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 110,2%. Только в Мурманской области и Республике Карелия имел место прирост производства по всем видам экономической деятельности, причём в Мурманской области он по всем позициям превысил общероссийский уровень.

При проведении факторного анализа вклад видов экономической деятельности на рост промышленного производства в Мурманской области в 2017 году был оценён следующим образом. Наибольшее влияние на формирование индекса промышленного производства в регионе в прошлом году оказал вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за счёт которого обеспечено две трети общего прироста промышленного производства.

Держимся на богатстве недр

Следующим по степени влияния стал вид деятельности «Добыча полезных ископаемых». Виды экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» повлияли на формирование сводного индекса в наименьшей степени.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по сравнению с предыдущим годом объём производства продукции вырос в Республике Карелия и Вологодской области, причём темпы роста в этих регионах превысили среднероссийский показатель, а в Мурманской области был отмечен наиболее значительный рост. В нашем регионе увеличение производства по этому показателю в равной степени сложилось за счёт видов экономической деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» и «Добыча металлических руд». По виду экономической деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» увеличилось производство нефелинового концентрата на 8,9%, апатитового концентрата – на 7,4%. В добыче металлических руд увеличилось производство руд и концентратов металлов платиновой группы на 86,4%, концентратов кобальтовых – на 83,8, концентратов ниобиевых и танталовых – на 2,9%. Однако, производство железорудного концентрата сократилось на 1,1%.

Производство развивается успешно, но не по всем направлениям

В обрабатывающих производствах объём выпуска продукции увеличился во всех обследуемых регионах СЭР, причём темпы роста в четырёх из них превысили среднее значение по России, наиболее значительно – в Архангельской области.

В Мурманской области индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 114,9%. Наибольшее влияние на увеличение индекса в нашем регионе оказал вид деятельности «Производство металлургическое», который обеспечил более двух третьих общего прироста обрабатывающих производств (производство никеля выросло на 18%, меди – на 5,2, алюминия – на 4,3, кобальта – на 3,2%). Положительное влияние на сводный индекс оказали также виды экономической деятельности: «Производство пищевых продуктов» (увеличилось производство мяса на 18,8%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих – на 8,0, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 6,9%) и «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (в 2,2 раза увеличилось производство по виду деятельности «Конструкции и детали конструкций»). В позитивную сторону, но в меньшей степени, на индекс повлиял вид деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования», в котором наряду с ростом производства по этому виду деятельности на 35%, отмечено снижение объёма работ по ремонту судов на 4,7%.

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по сравнению с предыдущим годом объём производства продукции вырос в Мурманской области, Республиках Коми и Карелия, а также по России в целом.

На увеличение производства по данному виду деятельности в Мурманской области оказал влияние в первую очередь вид деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», во вторую – «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха». При этом производство электроэнергии увеличилось на 1,8%, пара и горячей воды – на 2,8%.

Производство по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» увеличилось во всех регионах Северного экономического района, кроме Вологодской области. В Мурманской области определяющее влияние на рост индекса оказал вид деятельности «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья», индекс производства по которому составил 127,6%.

В 2017 году в структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых преобладала в Республике Коми и Архангельской области. По данному виду экономической деятельности этими регионами было отгружено почти 80% общего объёма продукции Северного экономического района.

В общем объёме отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» наибольший удельный вес (44,4%) имела продукция, отгруженная в Вологодской области.

Среди обследуемых регионов Мурманская область характеризовалась самыми весомыми долями в общем объёме отгруженной регионами продукции по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» (28,7%) и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (29,9%).

Строить не разучились

Интенсивность строительной деятельности в СЭР продолжает оставаться нестабильной. В 2017 году объём работ, выполненный по виду экономической деятельности «Строительство», превысил уровень 2016 года в четырёх из пяти обследуемых регионов, более всего – в Вологодской области (на 65,8%). В Республике Коми, напротив, зафиксировано значительное сокращение объёма строительной деятельности (на 67,4%). По России в целом также наблюдалось снижение объёма работ.

Прирост этого показателя в Мурманской области на 34,1% по сравнению с 2016 годом связан в основном с выполнением значительного объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры.

Наибольший удельный вес в общем объёме работ строительного характера сложился в Вологодской области (40,2%), где в 2017 году отмечалась значительная активизация строительной деятельности, наименьший – в Республике Карелия (8,0%).

Снижение темпов жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом наблюдалось во всех регионах (кроме Архангельской области) и по России в целом. Наибольшая площадь жилых домов была введена в эксплуатацию на территории Вологодской области, на этот регион приходится 39% общей площади жилья, построенного в Северном экономическом районе в 2017 году. Доля Мурманской области в общем объёме жилищного строительства регионов остаётся по-прежнему самой низкой – 4,2%.

Аграрии в передовиках

В 2017 году объём производства продукции в хозяйствах всех сельхозпроизводителей увеличился по сравнению с 2016 годом только в Мурманской области (на 2,1%). В остальных регионах отмечено снижение, наиболее значительное – в Архангельской области (на 17,8%). В целом по России сельскохозяйственной продукции в 2017 году произведено больше, чем в предыдущем году, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,4%.

Во всех регионах Северного экономического района по сравнению предыдущим годом наблюдалось сокращение поголовья птицы, в трёх регионах – поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), в двух – свиней. В Мурманской области отмечен рост поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров) и свиней, в то же время зафиксировано снижение поголовья птицы. В целом по России поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров) снизилось, свиней и птицы – возросло.

По сравнению с предыдущим годом во всех регионах Северного экономического района отмечено снижение объёма производства скота и птицы на убой (в живом весе) (за исключением Мурманской области) и яиц (за исключением Архангельской области). Производство молока выросло в трёх обследуемых регионах из пяти, наибольший рост отмечен в Мурманской области (на 12,6%). В целом по России объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц вырос (соответственно на 4,7%, 1,2, и 2,8%).

Жители Мурманской области налегают на продукты питания

Ситуация на потребительском рынке товаров в 2017 году по сравнению с предыдущим годом характеризовалась увеличением физического объёма продаж в четырёх регионах Северного экономического района, кроме Республики Коми, и в целом по России.

Среди обследуемых регионов почти половина общего объёма оборота розничной торговли приходилась на Архангельскую и Вологодскую области. В расчёте на душу населения самый значительный стоимостной объём проданных товаров и практически равный (чуть более 216 тысяч рублей) сложился в Архангельской и Мурманской областях.

В структуре оборота розничной торговли в большинстве регионов СЭР преобладала доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, максимально – в Мурманской области (58,9%). В Республике Коми и по России в целом более половины объёма оборота розничной торговли составляли непродовольственные товары. На формирование региональной структуры оборота розничной торговли оказывают влияние множество факторов, в числе которых покупательная способность и подвижность населения, уровень потребления населением товаров собственного производства (в первую очередь сельскохозяйственных продуктов), возможность приобретения товаров в других регионах и странах (в том числе через Интернет-торговлю) и другие.

По сравнению с 2016 годом оборот общественного питания вырос во всех регионах Северного экономического района (кроме Мурманской области, где снижение составило 2,1%), особенно – в Архангельской области (на 9,7%).

Значительная доля в общем объёме оборота общественного питания Северного экономического района принадлежат Архангельской и Мурманской областям (соответственно 30,1% и 28,3%). В расчёте на одного жителя максимальный стоимостной объём был отмечен в Мурманской области – 18,2 тысячи рублей, наименьший – в Вологодской области – 6,2 тысячи рублей.

Рост физического объёма платных услуг, оказанных населению, отмечен в Республике Карелия и Мурманской области (соответственно на 1,8% и 0,6%). В нашем регионе наиболее значительно увеличился объём предоставленных санаторно-оздоровительных услуг (на 10,9%), услуг физической культуры и спорта (на 4,6) и телекоммуникационных услуг (на 4,1%).

В общем объёме платных услуг, оказанных населению СЭР, почти половина приходилась на Архангельскую и Мурманскую области. В расчёте на одного жителя самый высокий стоимостной показатель сложился в Мурманской области – 79,3 тысячи рублей, самый низкий – в Вологодской области – 48,1 тысячи рублей.

Инфляция, тарифы и цены – у всех по-разному

В 2017 году на потребительском рынке Северного экономического района, как и России в целом, уровень инфляции сложился ниже, чем в 2016 году. Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года в регионах СЭР района менялся от 101,6% до 103,1%.

Максимальный рост потребительских цен в декабре 2017 года к аналогичному периоду 2016 года зарегистрирован в Мурманской области (на 3,1%), минимальный – в Архангельской области (на 1,6%). В Мурманской области и Республике Карелия рост потребительских цен был выше, чем в среднем по России, где индекс потребительских цен в декабре 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 102,5%.

В нашем регионе индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2017 года к декабрю 2016 года составил 103,1%. Цены на непродовольственные товары возросли на 4,2%, продовольственные товары – на 2,6, услуги – на 2,4%.

На общий прирост цен на непродовольственные товары в нашей области за указанный период в основном оказали влияние группы товаров «легковые автомобили» (рост цен составил 4,0%), «топливо моторное» (9,0), «одежда и бельё» (4,8%).

На общий прирост цен в декабре 2017 года по отношению декабрю 2016 года на продовольственные товары в большей степени оказали влияние плодоовощная продукция, включая картофель, молоко и молочная продукция, алкогольные напитки (рост цен составил соответственно 4,2%, 5,7 и 3,1%). В то же время было отмечено снижение цен на сахар (на 27,2%), яйца (на 12,1) и макаронные и крупяные изделия (на 7,7%), что замедлило инфляционные процессы в продовольственном секторе региона.

Общий прирост тарифов на услуги сложился в основном за счёт жилищно-коммунальных услуг, имеющих значительный вес в потребительских расходах на рынке услуг (цены на них выросли на 1,9%), а также услуг в системе образования (на 11,1%).

Следует отметить, что в 2017 году во всех регионах СЭР (кроме Мурманской области) на потребительском рынке опережающими темпами росли цены (тарифы) на услуги. Наибольший рост цен (тарифов) на услуги в декабре 2017 года к декабрю 2016 года зафиксирован в Республике Карелия (на 4,5%), в нашем регионе он был наименьшим (на 2,4%).

В 2017 году консолидированные бюджеты Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей были сведены с дефицитом (соответственно -2493,6 млн рублей, -944,9 и -603,1 млн рублей); Вологодской области и Республики Коми – с профицитом (соответственно 6913,9 млн рублей и 2805,5 млн рублей).

В Мурманской области самый высокий показатель по среднедушевым денежным доходам

Рост денежных доходов в среднем на душу населения в 2017 году отмечен в Республике Карелия, Архангельской и Мурманской областях и по России в целом. Среди обследуемых регионов самый низкий номинальный среднедушевой денежный доход населения сложился в Вологодской области (26,3 тысячи рублей), самый высокий – в Мурманской области (37,8 тысячи рублей).

Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения снизились во всех регионах Северного экономического района, наиболее значительно – в Вологодской области (на 7,7%). От 64,5% до 76,7% своих денежных доходов население регионов СЭР направляло на покупку товаров и оплату услуг. Самую значительную часть своих доходов тратило на эти цели население Республики Карелия. В Вологодской области около 14% доходов оставалось на руках у населения. В Мурманской области структура использования денежных доходов была такова: покупка товаров и оплата услуг – 71,3%, оплата обязательных платежей и взносов – 15,1%, сбережения – 6,7%, покупка валюты – 1,4%, прирост денег на руках – 5,5%.

В Вологодской области смогли почти полностью избавиться от задолженности по заработной плате

Основной составляющей денежных доходов населения является заработная плата. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отмечен во всех регионах СЭР. В большинстве регионов отмечено также увеличение её реального размера, кроме Мурманской области, где реальная заработная плата была чуть меньше, чем в 2016 году (99,8% к уровню 2016 года).

Одним из показателей, характеризующим социальную обстановку в регионе, является наличие просроченной задолженности по заработной плате работникам организаций.

На 1 января 2018 года суммарная задолженность по заработной плате работникам организаций обследуемых регионов составила 197,8 млн рублей и в целом уменьшилась по сравнению с соответствующей датой 2017 года на 19,8%. Вместе с тем в Республиках Карелия и Коми имел место рост задолженности, причём в Республике Карелия – самый значительный (в 2,6 раза). По состоянию на 1 января 2018 года наибольшая сумма просроченной задолженности по заработной плате среди регионов СЭР наблюдалась в Республике Карелия (87,5 млн рублей), наименьшая – в Вологодской области (2,1 млн рублей), где к концу года произошло почти полное её погашение. В Мурманской области задолженность по заработной плате работникам организаций на начало 2018 года составила 49,7 млн рублей.

Во всех регионах долг по заработной плате сложился из-за отсутствия у организаций собственных средств, а в Республике Карелия, кроме того, и из-за несвоевременного получения денежных средств из местного бюджета.

На рынке труда Северного экономического района наблюдалась положительная динамика. Во всех обследуемых регионах и по России в целом сохранилась тенденция к сокращению численности официально зарегистрированных безработных и уровня зарегистрированной безработицы, который в Мурманской области снизился с 1,7% в декабре 2016 года до 1,6% в декабре 2017 года.

В анализируемом периоде в трёх регионах Северного экономического района и по России в целом нагрузка незанятого населения, состоящего на учёте в государственных учреждениях службы занятости, на одну заявленную вакансию снизилась, в Республике Карелия и Вологодской области осталась на уровне соответствующей даты 2016 года (0,6 человека на одну заявленную вакансию). В Мурманской и Архангельской областях этот показатель составил 0,9 человека, в Республике Коми – 1 человек на одну заявленную вакансию.