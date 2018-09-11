Место парковки машины стало местом преступления

В дежурную часть полиции областного центра поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 35-летнего мужчины с сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы, ушибами плеча и предплечья, а также вывихом предплечья. Медики квалифицировали травмы как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что у него произошёл конфликт с незнакомым мужчиной, возникший на почве личных неприязненных отношений. Мужчины поссорились из-за парковочного места возле одного из домов по улице Лобова. В ходе ссоры злоумышленник схватил деревянную палку и начал наносить ею удары по голове и телу потерпевшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый, 1981 года рождения, был задержан и изобличен. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.