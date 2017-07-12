Место встречи было выбрано не случайно

11 июля в ЗАТО г.Североморск прошла встреча жителей многоквартирных домов на ул. Адмирала Сизова с заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО Евгением Алексеевым, представителями коммунальных служб и управляющей компании «СЖКХ». Её инициатором по просьбе североморцев выступила Ольга Ефименко, директор Североморской ЦБС, депутат по избирательному округу № 7. Место встречи - детская площадка между домами №№ 3 и 4 на этой улице - было выбрано не случайно. Ребятишек, проживающих в близлежащих домах, много, а состояние площадки жителей не устраивает.

Конструкция второй, между домами №№ 1 и 2 по этой улице нуждается в демонтаже. Владимир Петрович, житель одного из МКД, попросил убрать полностью или хотя бы лишние торчащие железные элементы, чтобы детишки не поранились.

Ещё одна проблема – подход к Североморской городской библиотеке № 1, расположенной в доме № 4. Дорога к учреждению культуры с одной стороны заасфальтирована, но вся разбита и находится под наклоном. Поэтому с другой, где асфальта нет, после таяния снега и дождей постоянно появляются лужи. Автомобилисты подъезжают к зданию практически впритык, не снижая скорости, а в это время посетителям, среди которых немало детей, приходится не только преодолевать нелегкий путь, но и стараться не угодить под колеса.

Из-за раскрошившегося дорожного полотна перед домом № 5 на этой улице житель, неудачно попав в ямку, сломал ногу. Как пояснила Тамара Шубина, на придомовых территориях разрушения асфальтового покрытия объёмом более 50% относятся к капитальному ремонту. А незначительные - восстанавливаются ежегодно, не разово, но в соответствии с утвержденными планами и графиками.

Волновала жителей и процедура эвакуации брошенного автотранспорта. Владимир Петрович обратил внимание на две бесхозные машины за домом № 2 на ул.Адмирала Сизова.