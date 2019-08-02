Металлургическое производство растёт, а выпуск рыбы мороженой сократился

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июне текущего года в обрабатывающих производствах Мурманкой области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 86,4 млрд рублей (110,8% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 109,9% к январю-июню 2018 года (в среднем по России – 101,9%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (42,5%), металлургическое производство (38,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,8%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 106,8%.

В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,6 раза), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 3,3%), консервов рыбных (на 2,6%), колбасных изделий (на 1,2%), пива (в 5,3 раза). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 3,6%), филе рыбного мороженого (на 13,1%), говядины, кроме субпродуктов (на 21,7%), свинины, кроме субпродуктов (на 5%), субпродуктов убойных животных (на 3,8%), мясных полуфабрикатов (на 48,3%), хлебобулочных изделий (на 8,9%), молока, кроме сырого (на 16,8%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 10,3%), сыров и творога (на 6,9 %).

Уровень металлургического производства в январе-июне 2019 года в нашем регионе вырос на 8,4% к соответствующему периоду 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 5,4%), никелевого штейна (в 1,6 раза), никелевых порошков (на 15,4%), кобальта необработанного (на 1,7%) и алюминиевых сплавов (в 2,1 раза). При этом снизился выпуск рафинированной меди (на 1,4%) и первичного алюминия (на 6,8%).

Рост производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 1,4 раза к январю-июню 2018 года обусловлен увеличением объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.