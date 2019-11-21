«Метель-2019» разыгралась в ТРЦ «Северное Нагорное»

21 ноября оперативным штабом в Мурманской области проведено командно-штабное учение (КШУ) «Метель-2019» по пресечению условного «террористического акта» на объекте массового пребывания людей.

В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений на территории многофункционального торгового комплекса.

По легенде учений, в многофункциональном комплексе «Северное Нагорное» группой «террористов» совершены подрывы нескольких взрывных устройств. В результате осуществлённой по решению руководителя контртеррористической операции «террористы» обезврежены, проведены меры по ликвидации угрозы взрыва и минимизации последствий террористического акта.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в КШУ «Метель-2019», с поставленными задачами справились успешно.