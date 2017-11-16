Международная туристическая площадка «Made in Arctic» – «Сделано в Арктике» – начала работу кулинарной выставкой «Вкус Арктики»

Сегодня участники туристической площадки «Сделано в Арктике» в рамках VI Мурманской международной деловой недели дегустировали блюда, приготовленные учащимися колледжей региона. На кулинарной выставке «Вкус Арктики» посетителям были предложены жареная оленина под названием «Рог изобилия», приправленная зернами можжевельника и свежемороженой брусникой, «Поморские» сосиски из трески, салат «Хижина рыбака», «Креветки в трюме» и другие блюда северной кухни.

«В нашем регионе сложились свои кулинарные традиции. Уже не первый год с ними можно познакомиться на выставке «Вкус Арктики». Уверен, гости Кольского Заполярья по достоинству оценят представленные блюда, приготовленные из качественных продуктов начинающими мастерами», – отметил заместитель губернатора Григорий Стратий.

Свои кулинарные творения представили ребята из 16 средних специальных учебных заведений Мурманской области. Все они получили памятные дипломы.

Завершилась выставка двумя мастер-классами поваров «Ресторанного синдиката» – партнера Мурманской международной деловой недели. Алексей Югань показал своим юным коллегам, как приготовить салат с олениной и ложным картофелем, а Николай Смирнов – десерт из северных ягод: морошки, брусники и черники.