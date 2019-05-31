Международному аэропорту Мурманск присвоено имя Николая II - президент

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Международному аэропорту Мурманск присвоено имя Николая II.

Напомним, имена воздушным гаваням России граждане выбирали в рамках проекта «Великие имена России», в ходе которого 45 аэропортов страны, в их числе и воздушная гавань Мурманска.

Самодержец Николай II Романов, полярный исследователь Иван Папанин и дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов - три выдающиеся личности в истории Кольского Заполярья были лидерами по итогам предварительного голосования в третьем этапе конкурса.