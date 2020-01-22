Международные культурные проекты стартуют в Заполярье

Цикл обучающих мероприятий в сфере театра, кинопроизводства и музыкального творчества реализуют в Мурманской области совместно с норвежскими и финскими партнерами. Договоренность об этом достигнута в ходе визита министра культуры Мурманской области Евгения Гомана в норвежский Тромсе.

Главной целью поездки было посещение 30 международного кинофестиваля «Tromsø International Film Festival 2020», который проходил с 13 по 19 января. В его программе состоялись показы более 100 кинолент от режиссеров из Швеции, Китая, Австралии, Румынии, Украины и других стран, в том числе зрители увидели документальный фильм «Сегодня на Мурманском направлении...» мурманской киностудии «Рек.А».

– Фильм мурманской компании рассказывает о неизвестных страницах истории войны в Заполярье. Он получил высокие оценки жюри фестиваля, а также зрителей. Важная роль Советского Союза в освобождении Финнмарка для многих стала открытием, – отметил Евгений Гоман. – Второй целью визита были встречи с деятелями культуры Норвегии и Финляндии, благодаря которым будут реализованы совместные проекты.

В рамках сотрудничества с Международным институтом саамского кино и киноинституциями Норвегии запланированы тематические мастер-классы, творческие встречи и семинары с известными специалистами киноиндустрии, а также обмен фильмами в рамках фестивальных мероприятий, которые пройдут в Мурманске, Норвегии и Финляндии.

Возобновится работа по созданию международной школы кино совместно с кураторами Северного международного кинофестиваля (NUFF) и Домом молодежи «Твибит» в Тромсе.

Представители театрального направления смогут принять участие в международном проекте «Арктическая театральная лаборатория». Его организатор – Екатерина Беспалова, актриса и руководитель театра «RuNo» из Тромсе. Участников ждут творческие встречи, мастер-классы, экспериментальные спектакли.

– В 2020 году фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, в 2021 году постараемся провести его в Мурманске, – сказал Евгений Гоман. – В процессе проекта актеры из разных стран обменяются опытом, наладят взаимодействие и научатся новым форматам работы со зрителем. Мы надеемся и на совместные проекты и постановки.

Важным направлением работы станет поддержка литературного творчества в регионе.

– Литература – основа культуры. В Норвегии местных авторов много лет поддерживают на федеральном уровне – работает стратегия реабилитации норвежской словесности, а также фонд поддержки норвежской литературы, – рассказал Евгений Гоман. – Мы планируем использовать опыт коллег в разработке программы развития литературы региона, над которой мы начали работать совместно с Мурманскими отделениями союзов писателей. Впереди – большая работа по выстраиванию взаимодействия, запланированы несколько ответных визитов зарубежных специалистов в Мурманск.