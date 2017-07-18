Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, обязал Россию выплатить компенсацию в размере почти 5,4 млн евро за инцидент с задержанием и арестом судна «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе инстанции.

Согласно решению арбитража, Нидерландам причитаются 1,7 млн евров качестве компенсации ущерба, причиненного «Arctic Sunrise», и более 3 млн евро в качестве компенсации материального и нематериального ущерба, причиненного 30 членам экипажа судна.

Кроме того, судьи постановили выплатить 625 тысяч евро Нидерландам за арбитражные издержки и 13,5 тысячи евро в качестве компенсации расходов, понесенных Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии в пользу Российской Федерации в соответствии с приказом Международного трибунала по морскому праву об обеспечительных мерах.

Как отметили в арбитраже, решение о компенсации «было принято единогласно», а на суммы, положенные Нидерландам, «подлежат начислению проценты».

При этом Нидерланды надеются, что Россия выполнит свои обязательства и выплатит компенсацию, сообщил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс, пишет ТАСС.

По его убеждению, «данное решение является юридически обязывающим». «Россия должна уважать вердикт (вынесенный международным арбитражем. - Ред.), - сказал министр. - Поэтому мы надеемся, что страна выполнит свои обязательства». Если же указанные суммы не будут выплачены, то «на них будут начислены проценты», добавил Кундерс.

Решение по существу спора было вынесено в августе 2015 года. В нём было установлено, что «РФ нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват «Arctic Sunrise», судна под голландским флагом, без предварительного согласия Нидерландов, а также, произведя арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 лиц, находившихся на борту этого судна».

Отметим, что Российская Федерация не назначала своих представителей и отказалась от участия в арбитраже.

Как в 2013 году писало «Арктик-ТВ», 18 сентября судно «Greenpeace» подошло к российской морской платформе «Приразломная». Находившиеся на его борту активисты организации попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в порт Мурманска. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. В конце ноября 2013 года участники акции были освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия Конституции РФ.

Арест с «Arctic Sunrise» был снят 6 июня 2014 года. Новый экипаж под руководством капитана Даниэля Ризотти получил доступ на корабль 27 июня после завершения всех бюрократических процедур. В августе 2014 года судно вернулось в Амстердам.