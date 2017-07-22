Международный день коренных народов мира отметят в Никеле Новости коренных малочисленных народов

Международный день коренных народов мира является днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.

В этом году основные праздничные мероприятия состоятся 6 августа в городском поселении Никель Печенгского района. Начало мероприятий в 14 часов.

Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни.

Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы –катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, Администрация городского поселения Никель и Ассоциация кольских саамов приглашают всех жителей и гостей Кольского Заполярья принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру народов, проживающих в Мурманской области.