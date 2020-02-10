Международный день саамов отметили во многих населённых пунктах Мурманской области

В Мурманской области в рамках многочисленных мероприятий, посвящённых Международному дню саамов, прошли торжества в населённых пунктах Кольского полуострова.

7 февраля в гп.Молочный состоялся традиционный праздник «Роамгуда пяййва» («Радость солнцу»), посвященный Международному дню саамов. Торжественное открытие мероприятия традиционного началось на площади у Городского Дома культуры «Гармония». С приветственным словом выступила и открыла праздник президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева.

Ярким действием праздника, стали красочная театрально-хореографическая зарисовка саамской сказки «Муччесь» о красивой саамкой девушке и злом шамане с обрядом «Костёр единения и исполнения желаний». Пока огонь разгорался, все присутствующие написали свои желания на бумажках и передали их Шаману-Нойду. Дети и взрослые загадывали желания, про любовь и здоровье, зная, что нельзя желать денег и богатства. Далее все встали в единый широкий круг, взявшись за руки, и начали движение вокруг костра, наблюдая как Нойд отправлял записки с пожеланиями в костёр.

Участников праздника ждали спортивные и интеллектуально-познавательные и творческие задания: «Саамская головоломка», «Северное творчество» и спортивные состязания: «Прыжки через нарты, с добычей нерпы», «Ловля оленя на аркан», охота на волка «Меткий стрелок», «Оленьи гонки», «Веревочка».

В финале праздника были подведены итоги и юным победителям соревнований, ученикам начальных классов и среднего школьного звена МОУ Молочненская СОШ, были вручены дипломы и спортивные подарки. Завершили праздник общим чаепитием с вкусными пирогами.

Праздник «Роамгуда пяййва» проводится ежегодно в целях ознакомления детей и взрослых Молочного с культурой коренного малочисленного народа Кольского Севера – саамов.

А 8 февраля в Доме ремёсел областного центра состоялась игра-путешествие «Народ Мяндаша» для младших школьников, в рамках празднования Международного дня саамов.

В ходе игр, основанных на национальных саамских состязаниях, ребята проявили себя в ловкости и смелости, смекалке и быстроте. Пройдя все испытания, дети добыли волшебный ключ от комнаты, где их ждала сказительница – саамская женщина, в роли которой выступила специалист Центра народов Севера Любовь Саламащенко.

Любовь Николаевна рассказала саамскую сказку о златорогом олене – Прародителе Мяндаша. Школьники окунулись в невероятную атмосферу добра и любви, узнали, о том, как зародился род саамов-лопинов. Ребята с удовольствием поиграли вместе со сказительницей в игру «Нӯренч», что в переводе с саамского означает верёвочка.

Встреча прошла в неформальной, дружеской обстановке. Дети узнали много нового об истории, о том, как гармонична природа с человеком, и что каждый из нас может сделать для того, чтобы немного изменить окружающий мир в лучшую сторону.

«Необходимо читать сказки детям. Сказки разных народов мира. Они научат детей не только понимать, что хорошо и что плохо, где добро, а где зло, но и ярко и красочно поведают историю родного края. Больше читать, больше фантазировать, делать больше добра» - поделилась своими мыслями сказительница.

Организатором встречи выступил Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея при поддержке Центра народов Севера.

А в поселке Ёнский Ковдорского района открылись зимние Саамские игры, посвященные празднованию международного дня саамов. Ковдорский район – один из четырёх в Мурманской области, признанный территорией традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.

На центральной площади небольшого посёлка развернулась ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Осматривая площадки этнопраздника, губернатор также пообщался в неформальной обстановке с местными жителями, гостями и участниками зимних Саамских игр. В парке «Саамские состязания» открылись соревнованиях по национальным видам спорта: метание аркана на хорей, прыжки через нарты, забег на охотничьих лыжах и др. Сольные исполнители и фольклорные коллективы Ловозерского и Ковдорского районов выступили в праздничном концерте «Бабинский погост приглашает». Завершился национальный праздник обрядом «Костёр исполнения желаний», сообщает управление по взаимодействию со СМИ.