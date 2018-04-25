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Мурманская область. Арктика25.04.18 11:59

Международный фестиваль «Птица Баренц» представляет выставку норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому»

26 апреля в 15.00 в рамках фестиваля «Птица Баренц» начнет работу выставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея, большой холл). 

Анита Петра Хамремуэн родилась в 1966 году. Живет и работает в городе Саннес, Норвегия. Свою первую камеру Анита Хамремуэн получила в подарок, когда ей было девять; с тех пор она увлеченно фотографирует уже много лет. Начав карьеру в качестве графического дизайнера, она в то же время работала ассистентом фотографа, обучаясь аналоговому процессу. Фотография всегда была частью ее жизни. Она училась у таких известных мастеров, как Мортен Крогволл, Джойс Теннесон, Дебора Турбевилль и Уильям Ропп. Анита Хамремуэн – профессиональный графический дизайнер с пятнадцатилетним опытом работы в издательствах, рекламных агентствах и своей собственной компании. Посвятить себя художественной фотографии она решила после мастер-класса в 2007 году, который стал для нее «точкой невозврата». Художница работает в основном с фотографией. Ее фотографии не привязаны к конкретному времени и месту, а, скорее, могли бы быть сняты где угодно и когда угодно. 

В серии работ «Поэтика. Послание к Тарковскому» Анита Петра Хамремуэн стирает время, интерпретирует безвременное, погружая зрителя в медитативный процесс. Работы воспринимаются как созданные единым движением камеры. На художницу оказали большое влияние фильмы Андрея Тарковского, его мироощущение и образы героев.

В серию вошли работы, которые в 2014 году были удостоены награды в категории «Выбор директора» на международном фестивале фотографии Nordic Light. В экспозиции будут представлены около 50 работ. 

Выставка будет работать до 14 мая.

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